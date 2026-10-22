Cosméticos con sustancias peligrosas tienen los días contados en Europa

Expertos aconsejan revisar periódicamente las etiquetas de los productos cosméticos, especialmente en personas con alergias, problemas hormonales, piel sensible, embarazadas o niños pequeños.

BRUSELAS.- El Parlamento Europeo respaldó este jueves una reforma de la normativa comunitaria destinada a acelerar la retirada del mercado de productos cosméticos que contengan sustancias clasificadas como cancerígenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción, al tiempo que flexibiliza las obligaciones de etiquetado para fabricantes de productos químicos y simplifica ciertos requisitos aplicables a fertilizantes.

La iniciativa fue aprobada con 477 votos a favor, 59 en contra y 41 abstenciones , tras un acuerdo provisional alcanzado entre el Parlamento y los gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea.

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La reforma reduce a seis meses el plazo para dejar de comercializar determinados cosméticos prohibidos y establece otros seis meses adicionales para completar su retirada del mercado. Los tiempos son significativamente menores que los propuestos inicialmente por la Comisión Europea, que planteaba periodos de 12 y 24 meses, respectivamente.

Las nuevas disposiciones afectan a productos que contienen sustancias consideradas cancerígenas, capaces de provocar alteraciones genéticas o perjudiciales para la reproducción humana, salvo en aquellos casos en que una evaluación científica justifique una excepción específica.

Las empresas que busquen mantener el uso de alguna de estas sustancias dispondrán de tres meses desde su nueva clasificación de riesgo para solicitar una excepción. Si la petición es rechazada por motivos de seguridad, los fabricantes tendrán tres meses para cesar su comercialización y nueve meses adicionales para retirarlos completamente del mercado.

Asimismo, los eurodiputados rechazaron la propuesta de excluir de las restricciones a determinadas sustancias peligrosas por exposición oral o inhalación y restablecieron la obligación de notificar a Bruselas los cosméticos que contengan nanomateriales antes de su lanzamiento comercial.

Etiquetas digitales y menos carga administrativa

La reforma también introduce cambios importantes en el etiquetado de productos químicos. El objetivo es reducir costos y simplificar procedimientos mediante una mayor utilización de herramientas digitales sin comprometer la seguridad de los consumidores.

Entre las novedades figura la posibilidad de ofrecer determinada información exclusivamente en formato digital cuando el tamaño o la forma del envase dificulten incluirla físicamente. Sin embargo, los pictogramas de peligro deberán permanecer visibles y la información completa tendrá que estar disponible en el embalaje exterior.

Además, las empresas dispondrán de 15 meses para actualizar las etiquetas cuando nuevos estudios identifiquen riesgos superiores a los inicialmente conocidos.

En el sector de los fertilizantes, la normativa simplifica trámites administrativos para fabricantes y agricultores europeos, aunque mantiene controles más estrictos para sustancias consideradas especialmente peligrosas para la salud humana y el medio ambiente.

Las cremas ligeras tipo gel o los serum son ideales para cuidar la piel en verano. (dpa)

Cómo es la prohibición en EEUU

La FDA anunció en su agenda regulatoria una propuesta para prohibir el uso de formaldehído y sustancias liberadoras de formaldehído en productos para alisar el cabello, debido a los riesgos asociados a la exposición durante su calentamiento. La medida aún forma parte de un proceso regulatorio y no constituye una prohibición federal definitiva.

Mientras la Unión Europea ha prohibido más de 1.600 sustancias en productos cosméticos, la regulación federal estadounidense mantiene una lista mucho más reducida de ingredientes vetados. Esta diferencia ha provocado que compuestos eliminados del mercado europeo por posibles riesgos cancerígenos, reproductivos o endocrinos continúen presentes en algunos productos comercializados en Estados Unidos.

Según la FDA, entre las sustancias prohibidas o severamente restringidas se encuentran:

Mercurio y compuestos de mercurio (excepto excepciones muy limitadas).

(excepto excepciones muy limitadas). Cloroformo.

Cloruro de vinilo.

Bitionol (Bithionol).

Propelentes clorofluorocarbonados (CFC).

Complejos de zirconio utilizados en aerosoles cosméticos.

Materiales bovinos prohibidos asociados al riesgo de encefalopatías transmisibles.

Ingredientes dañiños que se usan en EEUU

(Butylphenyl Methylpropional)

Prohibido en la Unión Europea desde 2022 por preocupaciones sobre toxicidad reproductiva.

La FDA no lo ha prohibido a nivel federal y sigue siendo legal bajo la normativa estadounidense, aunque muchas empresas lo eliminaron de sus fórmulas globales.

Homosalato: Filtro solar empleado para absorber radiación ultravioleta. Autoridades reguladoras europeas han revisado sus concentraciones máximas permitidas por posibles efectos endocrinos.

La Unión Europea redujo las concentraciones permitidas debido a preocupaciones sobre posibles alteraciones endocrinas.

En Estados Unidos continúa autorizado como filtro solar dentro de los límites regulatorios.

Octocrileno

Sigue utilizándose ampliamente en protectores solares estadounidenses.

En Europa está sujeto a una vigilancia regulatoria creciente por su posible degradación en benzofenona.

BHT: Antioxidante sintético utilizado para evitar el deterioro de las fórmulas. Algunos estudios han planteado interrogantes sobre posibles efectos hormonales y ambientales, aunque sigue autorizado dentro de límites establecidos.

Continúa presente en muchos cosméticos y productos de cuidado personal en EE. UU.

Algunas organizaciones científicas y de consumidores recomiendan limitar su uso por posibles efectos hormonales y ambientales.

Fenoxietanol: Es un conservante utilizado para prevenir el crecimiento de bacterias y hongos. Algunas investigaciones han señalado que puede causar irritación cutánea en personas sensibles y existe vigilancia regulatoria sobre su uso en productos infantiles.

Sigue siendo uno de los conservantes más utilizados en Estados Unidos.

Aunque también está permitido en Europa bajo límites específicos, algunos expertos recomiendan precaución en productos para bebés.

Ingredientes bajo creciente escrutinio

Especialistas en salud y organizaciones de consumidores recomiendan prestar atención a determinados ingredientes presentes en cosméticos y productos de cuidado personal. Aunque muchos continúan autorizados dentro de límites regulatorios, algunos han generado debate científico por posibles efectos adversos.

EDTA disódico

Agente quelante que ayuda a estabilizar fórmulas cosméticas. Su principal preocupación está relacionada con su persistencia ambiental, ya que es poco biodegradable y puede facilitar el transporte de metales pesados en ecosistemas acuáticos.

Salicilato de bencilo

Fragancia habitual en perfumes y cremas. Está reconocido como un posible alérgeno de contacto y puede provocar reacciones en personas con piel sensible.

Octocrileno

Filtro ultravioleta utilizado en protectores solares. Diversos estudios han analizado su posible degradación en benzofenona y su potencial impacto ambiental, especialmente en ecosistemas marinos.

Benzofenona

Sustancia asociada a filtros UV y producto de degradación de ciertos ingredientes. Ha sido objeto de evaluaciones regulatorias debido a preocupaciones relacionadas con posibles efectos sobre la salud a largo plazo.

Metilisotiazolinona (MIT)

Conservante ampliamente conocido por causar alergias cutáneas. Su uso en productos de aplicación permanente sobre la piel ha sido objeto de restricciones en Europa debido al elevado número de casos de dermatitis de contacto.

Glioxal

Compuesto utilizado en algunas formulaciones industriales y cosméticas. Puede causar sensibilización cutánea y ha sido objeto de evaluación por sus posibles riesgos para la salud.

Isoparafina C13

Ingrediente derivado del petróleo utilizado como emoliente y disolvente. Las inquietudes se centran principalmente en aspectos de sostenibilidad y origen petroquímico, más que en riesgos directos para la salud cuando se utiliza conforme a la normativa.

Polideceno hidrogenado

Sustancia empleada para aportar suavidad y textura. Aunque generalmente se considera segura, algunos consumidores prefieren evitar ingredientes derivados de procesos petroquímicos.

Ceresina

Cera mineral utilizada para mejorar la consistencia de productos cosméticos. Su evaluación depende del grado de refinamiento y pureza del ingrediente.

Historia de errores

Muchos ingredientes que durante décadas fueron comunes en cosméticos hoy están prohibidos o fuertemente restringidos porque la ciencia descubrió riesgos para la salud humana o el medio ambiente.

Según la normativa europea, las sustancias clasificadas como cancerígenas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción (CMR) están generalmente prohibidas en cosméticos, salvo excepciones muy limitadas.

Algunos de los ejemplos más conocidos son:

Formaldehído

Se utilizó durante años como conservante y endurecedor en productos para uñas y tratamientos capilares. Está asociado a riesgos cancerígenos y actualmente enfrenta fuertes restricciones o prohibiciones en productos cosméticos europeos.

Mercurio y compuestos de mercurio

Fueron empleados en cremas aclarantes y algunos cosméticos para los ojos. Pueden afectar el sistema nervioso, los riñones y el desarrollo fetal. Hoy están prohibidos en la mayoría de los cosméticos.

Plomo y compuestos de plomo

Históricamente estuvieron presentes en tintes y pigmentos. Su toxicidad neurológica provocó su prohibición en la Unión Europea.

Dibutil ftalato (DBP)

Muy utilizado en esmaltes de uñas para mejorar la flexibilidad. Estudios lo vincularon con efectos sobre la reproducción y el sistema endocrino.

Lilial (Butylphenyl Methylpropional)

Fragancia ampliamente utilizada en perfumes, champús y cremas. Fue prohibida en la Unión Europea por sus posibles efectos tóxicos sobre la reproducción.

Hidroquinona

Se empleó en cremas despigmentantes y aclaradoras de la piel. Existen preocupaciones sobre su seguridad y su uso cosmético está severamente restringido o prohibido en muchos mercados.

PFAS o "químicos eternos"

Se utilizaron para dar resistencia al agua y larga duración al maquillaje. Actualmente están bajo crecientes restricciones debido a su persistencia ambiental y posibles efectos sobre la salud.

Triclosán

Popular en jabones antibacteriales, pastas dentales y productos de higiene personal. Su uso ha sido objeto de restricciones por preocupaciones relacionadas con resistencia bacteriana y posibles alteraciones hormonales.

Algunos parabenos

Aunque no todos están prohibidos, varios parabenos de cadena larga fueron restringidos o eliminados del mercado europeo por sospechas de interferencia endocrina.

Sustancias liberadoras de formaldehído

Ingredientes como DMDM Hydantoin, Quaternium-15, Imidazolidinyl Urea o Diazolidinyl Urea fueron muy utilizados como conservantes. Actualmente son objeto de creciente vigilancia porque liberan pequeñas cantidades de formaldehído durante la vida útil del producto. [en.reach24h.com]

Ingredientes poco recomendados por organizaciones de consumidores

Aunque no están prohibidos en todos los casos, suelen generar preocupación:

BHT

Octocrileno

Benzofenona

Homosalato

Metilisotiazolinona (MIT)

Fenoxietanol

Fragancias sintéticas no especificadas ("Parfum")

PFAS

Algunos siliconas persistentes

Algunos microplásticos utilizados en exfoliantes

Recomendación para consumidores

Expertos aconsejan revisar periódicamente las etiquetas de los productos cosméticos, especialmente en personas con alergias, problemas hormonales, piel sensible, embarazadas o niños pequeños. También recomiendan optar por productos con formulaciones sencillas y transparentes, apoyadas por evaluaciones científicas y regulaciones actualizadas.

La reforma aprobada por el Parlamento Europeo busca precisamente reforzar esta protección, acelerando la salida del mercado de sustancias consideradas peligrosas y mejorando el acceso de los consumidores a información más clara sobre los componentes presentes en los productos que utilizan diariamente.

Existen aplicaciones móviles que leen los ingredientes de los productos y advierten sobre su uso. Pueden ser de gran utilidad en el momento de escoger, aunque algunos aseguran que estas app manipulan a los consumidores dirigiéndolos a unos productos específicos. Ese será un tema para un próximo trabajo.

FUENTE: Con información de Europa Press