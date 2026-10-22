Casi la mitad del voto anticipado es hasta ahora de registrados demócratas

Hasta este jueves y según datos del Laboratorio Electoral de la Universidad de Florida, más del 45% del voto anticipado emitido en las elecciones de medio mandato corresponde a votantes afines al Partido Demócrata.

De los 18.110.552 votos realizados de manera anticipada, 4.223.732 (46,7 %) corresponde a electores registrados como demócratas, mientras que 2.687.882 votos, (29,7%), sería de registrados republicanos y 2.140.206, (23,6%), a independientes o votantes sin afiliación partidista.

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El hecho de que un votante aparezca registrado como demócrata, republicano o independiente no obliga a que vote por ese partido o por los candidatos de ese partido, solo indica con qué tendencia se registró.

A menos de dos semanas para la jornada electoral, que se celebrará el 3 de noviembre, los datos reflejan que entre los ciudadanos que ya han emitido su voto predominan las mujeres, un total del 53,5%, frente al 44,7% de los hombres.

Personas de la tercera edad lideran voto anticipado

El grupo más activo en el voto anticipado es hasta ahora el de los mayores de 65 años, ya que han ejercido su derecho hasta 2.813.767, lo que supone un 53,3%, mientras los que menos han votado son los más jóvenes: el grupo de edad entre los 18 a 25 apenas alcanza los 200.000 votantes, y se queda en un 3,8%.

Otra de las clasificaciones de los datos de la Universidad de Florida apunta a que los ciudadanos blancos no hispanos serían los que más han votado hasta el momento, un total de 1.520.024, el 59,2%, seguidos de los ciudadanos negros no hispanos, con 733.897 votos, lo que supone un 28,6%, y después los hispanos con un 67.964 votantes, lo que supone un 2,6%.

El resto correspondería a estadounidenses de origen asiático no hispano, nativos americanos no hispanos o con otros orígenes.

El informe de la Universidad de Florida se basa en los datos que facilitan los estados, excepto New Hampshire, Nueva York, Virginia Occidental, Alabama y Missouri, en los que aún no hay estadísticas.

FUENTE: Con información de EFE.