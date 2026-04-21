martes 21  de  abril 2026
SALUD

Investigan una vacuna personalizada que potencia la inmunidad frente al cáncer de hígado avanzado

El carcinoma hepatocelular es la forma predominante de cáncer primario de hígado y supone la tercera causa de muerte por esta enfermedad en todo el mundo

Imagen referencial de la posible vacuna contra el cáncer de piel

Imagen referencial de la posible vacuna contra el cáncer de piel

Pixabay.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Investigadores del Cancer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN), en colaboración con un grupo del Hospital Clínic de Barcelona, desarrollaron una estrategia de vacunación que permite potenciar específicamente la inmunidad frente al cáncer de hígado avanzado.

Los científicos, que prevén iniciar un ensayo clínico con pacientes en 2027 para validar los resultados del trabajo del laboratorio, han observado en modelos animales que al administrar la vacuna se potencia notablemente la inmunidad frente a componente del tumor.

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El carcinoma hepatocelular es la forma predominante de cáncer primario de hígado y supone la tercera causa de muerte por cáncer en todo el mundo. Gracias a los avances científicos y terapéuticos de los últimos años, los pacientes con cáncer hepático avanzado cuentan con un tratamiento de inmunoterapia basada en anticuerpos inhibidores de puntos de control inmunitario (ICI, por sus siglas en inglés), si bien sólo uno de cada tres o de cada cuatro responden a estos fármacos.

El investigador principal del Grupo de Desarrollo de Vacunas del Cima Universidad de Navarra, el doctor Pablo Sarobe, explica que "al igual que ocurre en otros tipos de cáncer, los tumores de hígado que contienen mayor número de linfocitos -células del sistema inmunitario- tienen una mayor probabilidad de responder a los ICI. Por lo tanto, se necesitan estrategias que aumenten los linfocitos en el tumor y, con ello, la respuesta a los ICI".

Los científicos han analizado muestras de tejido tumoral obtenidas en un ensayo clínico del CCUN en 2020 en los laboratorios del Cima. "Una vez secuenciado el tumor, identificamos para cada paciente aquellas mutaciones -denominadas neoantígenos- que podrían ser inmunogénicas, es decir, capaces de activar el sistema inmunitario frente al cáncer de hígado. Se trata de una herramienta de predicción de neoantígenos que ya habíamos aplicado previamente en cáncer de mama y en mieloma múltiple", detalla Sarobe.

"Hemos observado en modelos animales que, aunque el tumor mostraba una cierta respuesta frente a los neoantígenos, si los administramos como una vacuna se potencia notablemente la inmunidad frente a estos componentes del tumor", apunta el investigador del Cima y director del trabajo.

Los resultados, publicados en la revista científica 'Oncoimmunology', constituyen la base para un próximo ensayo clínico con pacientes que combinará el tratamiento convencional de inmunoterapia con una vacuna personalizada de células dendríticas y neoantígenos.

El estudio se ha realizado en el marco del CIBER de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBEREHD) y ha contado con financiación pública del Instituto Carlos III y del Gobierno de Navarra, y con la ayuda de entidades privadas como la Fundación Intheos.

FUENTE: Con información de Europa Press

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