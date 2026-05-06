El crucero con hantavirus atracará el sábado en Tenerife, gobierno local aún no ha autorizado

Esta vista aérea muestra a los pasajeros observando cómo personal sanitario, invisible para el público, ayuda a los pacientes a subir a un bote desde el crucero MV Hondius, mientras este se encontraba anclado frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 6 de mayo de 2026.

MADRID.- El crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, atracará el sábado próximo en el puerto de Granadilla de Abona de la isla atlántica española de Tenerife, desde donde los pasajeros serán evacuados a los respectivos países de origen, informó este miércoles el Gobierno español.

En el caso de los catorce españoles, incluido un tripulante, serán llevados a un hospital militar Gómez Ulla de Madrid, tras ser examinados en el archipiélago de las Canarias, indico la ministra de Sanidad, Mónica García.

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Ese centro sanitario dispone de "unidades de aislamiento de alto nivel", donde guardarán "cuarentena", precisó la ministra en una rueda de prensa con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, después de una reunión presidida por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

García explicó que todos los pasajeros a día de hoy están asintomáticos, una vez que los tres casos con síntomas y el médico del crucero, también enfermo, ya están fuera de la embarcación y fueron evacuados desde Cabo Verde, donde sigue fondeado el buque.

Gobierno de Canarias desconoce acuerdo

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, dijo este miércoles en Bruselas que la naviera propietaria del crucero con un brote de hantavirus ha elevado una solicitud a la autoridad portuaria de Santa Cruz de Tenerife para poder atracar en un puerto de la provincia tinerfeña el sábado 9 de mayo, y dijo que "se está estudiando" esa petición.

"El presidente de la autoridad portuaria me ha notificado de que ha habido una solicitud por parte de la naviera, por parte del armador, de poder atracar en un puerto de la provincia de Santa Cruz de Tenerife", dijo Clavijo a los medios en Bruselas tras mantener una reunión al margen de la situación del navío con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera.

Casi al mismo tiempo, la ministra de Sanidad, Mónica García, informó de que el crucero MV Hondius atracará el sábado en el puerto tinerfeño de Granadilla de Abona y los pasajeros extranjeros serán evacuados a sus países de origen y los 14 españoles a Madrid.

En Bruselas el presidente canario añadió que "se está estudiando" esa petición de la naviera, y al ser preguntado por los medios sobre bajo qué condiciones autorizaría el atraque del barco, respondió que "no tiene sentido" que los pasajeros desembarquen en Canarias para ser repatriados "si están técnicamente sanos y no hay contagio".

El mandatario canario reiteró que desconocen "cuál es el acuerdo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el Gobierno de España" y que siguen "sin tener claro cuál es el estado de los pasajeros, el contagio o la propia cepa".

"¿Por qué, si lo que se quiere proceder es a una repatriación, no se hace, en este caso, en el puerto de Praia (Cabo Verde, donde fondea el crucero) o en el aeropuerto de Praia, y se somete al 'viacrucis' a todos estos pasajeros a una navegación de tres días hasta llegar a un puerto canario?", se preguntó.

Quejas por la comunicación con Madrid

Clavijo insistió en que no han recibido en el día de hoy comunicación alguna por parte del Ejecutivo central, que mantuvo esta mañana una reunión de alto nivel sobre la situación del barco en la que participaron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios ministros, y sostuvo que la ministra de Sanidad, Mónica García, no le ha devuelto "ninguna llamada".

"Entendemos que hay un respeto y una lealtad institucional, y en este caso no se puede dar por sentado excluyendo a una comunidad autónoma que probablemente tiene algo que decir y algo que opinar respecto a esos acuerdos que seguimos reconociendo con la Organización Mundial de la Salud. La ministra no me ha devuelto ninguna llamada", aseguró.

Y añadió que no existe un protocolo en el Hospital de la Candelaria de Santa Cruz de Tenerife porque "esto es algo totalmente extraordinario", y precisó que este centro sanitario cuenta con una plaza de alto requerimiento.

"Por lo tanto, ahora mismo no tenemos ninguna petición de activación para nada y como no sabemos nada, no podemos prever nada, obviamente", dijo.

En este sentido, pidió al Gobierno de España "lealtad, información y colaboración" porque deben saber "qué está pasando en ese buque, el nivel de contagio, la cepa...".

"En estos momentos lo que sigo apelando es que el Gobierno de España contacte y poder tener una información y una reunión para conocer ese acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, tanto con el Ministerio como con el presidente (del Gobierno de España, Pedro) Sánchez", añadió.

Gobierno de Sánchez insiste

Las autoridades españolas habían anunciado la noche pasada que aceptaban la petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que el buque se dirija a las Canarias, así como la solicitud del Gobierno neerlandés de que se evacuase al médico al archipiélago canario en un avión ambulancia.

Sin embargo, finalmente se decidió este que viajara a los Países Bajos al experimentar una mejoría.

Un laboratorio que colabora con la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó hoy que la muerte de tres personas del crucero, que navegaba por el océano Atlántico, se debió a la cepa Andes del hantavirus, única de la que se ha documentado transmisión entre humanos.

La identificación fue posible gracias a una muestra tomada mediante por una prueba PCR de una persona que había estado a bordo del buque afectado, indicó un comunicado del Centro de Enfermedades Virales Emergentes de los Hospitales Universitarios de Ginebra (HUG).

El crucero de lujo partió de Argentina; a principios de abril, un pasajero neerlandés presentó síntomas y falleció el día 11.

Su esposa desembarcó ya con síntomas en la isla de Santa Elena, en mitad del Atlántico, y tomó un vuelo a Johannesburgo (Sudáfrica), donde murió en los servicios de emergencia de un hospital.

Una segunda mujer, de nacionalidad alemana, murió el 2 de mayo, cuatro días después de empezar a mostrar signos de neumonía.

FUENTE: Con información de AFP