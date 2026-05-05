martes 5  de  mayo 2026
SALUD

Facultad de Medicina de Yale recibe fondo millonario destinado a salud mental juvenil

Una donación de $10 millones de dólares otorgado por Bukhman Philanthropies, financiará proyectos orientados a resiliencia emocional y atención temprana

Cuando estos pensamientos se convierten en obsesiones graves y se acompañan de actos compulsivos destinados a reducir el malestar es muy posible que la persona sufra el conocido trastorno obsesivo-compulsivo (TOC)

Cuando estos pensamientos se convierten en obsesiones graves y se acompañan de actos compulsivos destinados a reducir el malestar es muy posible que la persona sufra el conocido trastorno obsesivo-compulsivo (TOC)

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Adolescente con problemas de salud mental&nbsp;

Adolescente con problemas de salud mental 

PIXABAY
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.– La Facultad de Medicina de Yale recibe una donación de 10 millones de dólares destinada a reforzar programas de salud mental infantil, en medio de un escenario global donde los trastornos emocionales en jóvenes aumentan y se convierten en un desafío prioritario.

El financiamiento, otorgado por Bukhman Philanthropies, se orienta al fortalecimiento del Centro de Estudios Infantiles de Yale y de dos de sus iniciativas clave: el Centro de Inteligencia Emocional de Yale y el Programa de Ansiedad y Trastornos del Estado de Ánimo.

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Bienestar emocional

El objetivo es desarrollar intervenciones basadas en evidencia y herramientas escalables que permitan mejorar el bienestar emocional de niños, adolescentes y jóvenes adultos, así como apoyar a sus familias y ampliar el acceso a atención especializada.

Las iniciativas están lideradas por expertos en salud mental infantil, quienes trabajan en la creación de estrategias que respondan a los desafíos actuales, incluyendo el impacto de las redes sociales y los cambios en el entorno digital.

La decana de la facultad, Nancy J. Brown, indicó en un comunicado, que la donación representa una inversión directa en el desarrollo emocional de las nuevas generaciones. “Es una oportunidad para traducir la ciencia en herramientas prácticas, fortalecer el bienestar y mejorar el acceso a la atención”, expresó.

"Trastorno mental"

El contexto global refuerza la urgencia de estas iniciativas. Según la Organización Mundial de la Salud, uno de cada siete adolescentes en el mundo enfrenta algún trastorno mental, siendo la depresión, la ansiedad y los problemas de conducta algunas de las principales causas de enfermedad y discapacidad en este grupo.

Además, el suicidio se posiciona como una de las principales causas de muerte entre jóvenes, lo que alerta sobre la necesidad de intervenciones tempranas y efectivas.

Desde la fundación donante, Daria Bukhman resalta que, en un entorno marcado por el avance tecnológico y la inteligencia artificial, habilidades como la empatía, la conciencia emocional y la conexión humana serán cada vez más determinantes.

“Los jóvenes enfrentan múltiples presiones, desde lo académico hasta lo social y digital. Es fundamental brindarles herramientas para desarrollar resiliencia y llevar vidas significativas”, señala.

La iniciativa de Yale se posiciona como un esfuerzo clave para abordar la crisis de salud mental infantil, con el objetivo de generar soluciones prácticas y sostenibles que respondan a una problemática creciente en todo el mundo.

FUENTE: Con información de Yale School of Medicine

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