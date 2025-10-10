Tailanys Brito orienta sobre la importancia del seguro de salud

Miami - En medio de la vorágine anual que antecede al Open Enrollment, Tailanys Brito, especialista en seguros y propietaria de Brito Insurance, en una oficina acogedora donde el teléfono no deja de sonar y los documentos se apilan con orden milimétrico, hace una pausa en su rutina diaria para hablarnos de algo que, según ella, “puede cambiar la vida de una persona en un minuto: el seguro de salud,” recordando que un seguro médico no es un lujo, sino una necesidad.

“Mi experiencia ha sido muy bonita, sobre todo porque me siento útil ayudando a las personas que lo necesitan o que no lo tienen”, comenta Brito donde cada llamada representa una oportunidad para guiar a alguien hacia una vida más segura.

Qué es el Open Enrollment

El Open Enrollment, o período de inscripción abierta, es la ventana oficial en la que los ciudadanos pueden inscribirse, renovar o cambiar su seguro médico en el mercado de salud.

Este año, va desde el 1 de noviembre hasta el 15 de enero, aunque, como advierte Brito, esas fechas pueden variar levemente según ciertos estados o condiciones especiales.

“Es un tiempo limitado y crucial para tomar decisiones que impactan directamente tu salud y tu bolsillo”, afirma.

Dos pilares: salud y economía

Brito resume así la importancia del seguro médico: “Con una póliza activa estás protegiendo dos cosas esenciales: tu salud, y tu economía. Ninguna de las dos debe ponerse en riesgo”.

Explica que muchos llegan a su oficina después de enfrentar una emergencia médica sin cobertura, y en ese momento, el daño económico ya está hecho. “Aunque nunca es tarde para buscar ayuda, siempre es mejor estar preparado antes de que ocurra algo”, dice.

Además, destaca la relevancia de la medicina preventiva, como los chequeos anuales, que muchas veces están incluidos en las pólizas sin costo adicional.

Guía práctica

Ante la complejidad del sistema de seguros y el desconocimiento de las personas, Tailanys hace un llamado a buscar apoyo profesional.

“Si tienes dudas, llama a un agente de seguros. Nosotros te ayudamos a saber si calificas, cuánto pagarías y qué beneficios recibirías con tu plan”.

Su equipo en Brito Insurance se especializa en hacer accesible y comprensible un tema que a menudo resulta confuso para muchos. El Open Enrollment también es el momento para renovar o ajustar coberturas existentes, como por ejemplo revisar si el plan actual sigue siendo el más adecuado.

“Si ya eres cliente, tu agente debe contactarte para revisar tu plan. Pero si no te llaman, actúa. No lo dejes para el último momento”.

Más que seguros, una misión social

Para Tailanys Brito, Psicóloga de profesión y quien ya lleva tres años en el negocio de los seguros de salud, su trabajo va más allá de vender pólizas. Se trata de crear conciencia y brindar tranquilidad a familias enteras.

“Sé que estoy ayudando a una persona a dormir tranquila, a prevenir una enfermedad o evitar una deuda médica impagable”, concluye.

El llamado está hecho. La inscripción ya está abierta, y como insiste Brito Insurance, no hay excusa válida para postergar una decisión tan vital. La salud no espera.