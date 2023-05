Tratamientos de belleza: una inyección de autoestima

MIAMI — Miami es una meca de la belleza. Con razón la esteticista Wanda Fernández suele recibir a personas de todo el país que llegan a la Ciudad del Sol en busca de los tratamientos no invasivos que se ofrecen en su spa Beiamed, una combinación entre belleza y salud donde ocurren cambios increíbles de manera instantánea.

Además, “las líneas de expresiones se pueden marcar más con el sol. Cuando uno va a la playa no quiere llevar maquillaje. Entonces hay tratamientos que las van a ayudar a sentirse bonitas sin tener que ponerse maquillaje”.

¿Cuáles son estos imprescindibles para un rostro hidratado y brillante en el verano? Hay diferentes tratamientos. Wanda resaltó el plasma y los peelings. En cuanto a estos últimos, contó que “hay peelings nuevos que se pueden hacer durante el verano porque no llevan mucho tiempo de recuperación, pues no es una exfoliación muy fuerte. También están los hidrafaciales con antioxidantes y mascarillas a grado médico que ayudan con la textura y el color. Estas tienen vitamina C que ayuda a que la piel se vea más brillante”.

Lo más buscado

Aquí los tratamientos estrella son los “paquetes”, donde destaca el “filter effect”. Estos paquetes son combinaciones de procedimientos faciales que pueden incluir varias zonas del rostro según la persona lo desee, como los labios, el mentón, la zona mandibular, la frente y la nariz.

“Hay personas que vienen de diferentes estados a hacerse estos tratamientos”, dijo Wanda. “Un tratamiento que es muy popular es la corrección de la nariz porque pueden arreglar cualquier desviación sin necesidad de una cirugía, con resultados instantáneos”.

Lo más novedoso

“Todos los años vamos de dos a tres congresos para educarnos y estar al día en los servicios nuevos, las técnicas nuevas, y así tener lo más actualizado para los clientes. Ahora lo último son los exosomes”, reveló.

Sobre los beneficios de la terapia con exosomas citó su uso “en personas que tienen pieles con quemaduras severas o cicatrices, pues les ayuda a regenerar la piel. Y en pieles generales, las deja más brillantes. Es increíble”.

De hecho, según los Institutos Nacionales de Salud de EEUU, la terapia exosomal es “una nueva frontera en la medicina regenerativa”.

Los hombres también quieren lucir

“Hay un crecimiento de hombres haciéndose tratamientos”, afirmó Wanda. “Este año han venido más que nunca. Ha incrementado bastante el interés de los hombres por los faciales, y también por la definición mandibular y del mentón, porque les hace ver más masculinos. Y es algo que se ve de forma inmediata”.

Contó que “han venido hombres que han perdido a sus esposas y quieren recuperar su autoestima. No solo las mujeres buscan lucir más bonitas, los hombres también”.

Ahora que viene el día de los padres, una idea para mimar a papá puede ser un facial o una sesión de botox para reducir las líneas de expresión y quitarse unos años.

Una inyección de autoestima

Este es su trabajo, pero para Wanda hay un componente adicional que le mueve a ser mejor cada día.

“Me hace sentir espectacular. Siento que estoy viviendo mi propósito. Desde que era chiquita veía muchas mujeres a las que los esposos las maltrataban: estos no llegaban a la casa y ellas se quedaban preocupadas, cocinando, haciendo los deberes, y dejaban de dedicarse tiempo para sí mismas. Es una gran satisfacción cuando veo el cambio que puedo realizar y el sentimiento y la emoción que transmito a través de mi trabajo”.

En fechas recientes una publicación de Beiamed en Instagram mostraba a una muchacha que tenía el septum de la nariz desviado y le hicieron una corrección, además de un aumento de labios. Ella compartió su opinión después del tratamiento: “siento que vuelvo a ser yo”. Esa sensación de identidad y confirmación propia suele ser algo que las personas comentan después de los tratamientos, como aseguró Wanda.

“Muchas veces con mi trabajo ayudo a que esa persona vuelva a recuperar la confianza en sí misma. Es como que le estás recargando las baterías para que puedan sentirse más fuertes y brillar para lograr sus propósitos y sentirse mejor cuando hacen su trabajo”.

Mar, aire puro, relax

¿Qué hace cuando no está trabajando o estudiando? “Me gusta ir al mar, porque en el mar encuentro relajación”, afirmó Wanda, de raíces puertorriqueñas. “Me recargo las baterías y me siento en paz. No puedo estar lejos del mar”.

Con más de 2.000 pies cuadrados, Beiamed ofrece tratamientos aprobados por la FDA, y consiente a quienes llegan por primera vez con una promoción de un 10% de descuento en todos los servicios. Se ubica en 2253 SW 22nd St, Miami, FL 33145. Instagram: @beiamed