viernes 17  de  julio 2026
REALEZA

Princesa heredera de Noruega recibe el alta tras recibir trasplante de pulmón

El deterioro de su estado de salud la obligó a someterse a mediados de junio a un trasplante de pulmones, que resultó exitoso

Esta foto de prensa, tomada el 5 de julio de 2026 y obtenida de la Casa Real de Noruega el 6 de julio de 2026, muestra a la Princesa Heredera Mette-Marit de Noruega (derecha) y al Príncipe Heredero Haakon de Noruega viendo el partido de fútbol de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Noruega y Brasil en el Palacio Real de Oslo, Noruega. &nbsp;

Esta foto de prensa, tomada el 5 de julio de 2026 y obtenida de la Casa Real de Noruega el 6 de julio de 2026, muestra a la Princesa Heredera Mette-Marit de Noruega (derecha) y al Príncipe Heredero Haakon de Noruega viendo el partido de fútbol de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Noruega y Brasil en el Palacio Real de Oslo, Noruega.

 

AFP/Vía La Corte Real

OSLO.- La princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, recibió el alta hospitalaria casi un mes después de su trasplante de pulmones, anunció este martes la Casa Real. A la princesa, de 52 años, se le diagnosticó en 2018 una forma poco frecuente de fibrosis pulmonar, enfermedad que provoca dificultades respiratorias.

"El estado de salud de la princesa heredera es bueno, dadas las circunstancias", declaró Are Holm, jefe del Servicio de Neumología del Hospital Universitario Rikshospitalet de Oslo, citado en el comunicado del Palacio Real.

Lee además
La princesa de Noruega Mette-Marit y Marius Borg Høiby. 
POLÉMICA

Hijo de princesa Mette Marit de Noruega deja la cárcel y cumplirá condena domiciliaria
La princesa de Noruega Mette-Marit y Marius Borg Høiby. 
POLÉMICA

Justicia noruega decreta prisión domiciliaria para hijo de la princesa Mette-Marit

El deterioro de su estado de salud la obligó a someterse a mediados de junio a un trasplante de pulmones, que resultó exitoso.

"Agradezco profundamente las muestras de apoyo que tantas personas de toda Noruega me han brindado durante mi enfermedad. Me dieron fuerzas cuando más las necesitaba. Muchas gracias", expresó la princesa, citada en el comunicado, en el que también agradece a todos los donantes de órganos y al personal sanitario que la acompañó y cuidó.

Durante los próximos seis meses, la princesa heredera seguirá "un programa de rehabilitación y será objeto de un estrecho seguimiento para detectar posibles complicaciones, como el rechazo del trasplante o infecciones", precisó por su parte el médico del hospital.

"Incluso en el mejor de los casos, suele hacer falta alrededor de un año para que el estado de salud del paciente entre en una fase más estable", añadió.

Apoyo familiar

Su esposo, el príncipe Haakon, expresó su "inmenso alivio al ver que la princesa heredera regresa a casa desde el hospital".

Las primeras imágenes de Mette-Marit tras la operación fueron difundidas por la Casa Real el 6 de julio, y la mostraban viendo la victoria de Noruega sobre Brasil (2-1) en la Copa del Mundo.

La princesa y su esposo siguieron el partido desde el palacio, aunque la Casa Real precisó entonces que ella aún no había recibido el alta definitiva del hospital.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

El documental "Cuba's Eternal Night" vence en festival de cine libertario de Las Vegas

Gustavo Dudamel actuará en el medio tiempo de la final del Mundial

Disney+ revive "El Club de Mickey Mouse", programa que dio a conocer a Britney Spears

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen de la Casa Blanca en Washington.
ética

Suspenden a operador de teleprompter en la Casa Blanca

La diputada Dinorah Figuera. (Facebook)
DIÁLOGO

Opositora Dinorah Figuera agradece a EEUU compromiso con recuperación democrática de Venezuela

Donald Trump en su discurso del 16 de julio de 2026.  video
EEUU

Trump pone la mira en las elecciones legislativas durante discurso a la nación

El presidente de Estados Unidos Donald Trump.
EEUU-CUBA

Trump aviva las expectativas sobre Cuba al anticipar acontecimientos en los próximos dos meses

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con la prensa afuera del Despacho Oval en la Casa Blanca en Washington, DC, el 13 de abril de 2026.
INFORME DESCLASIFICADO

EEUU afirma que regímenes de Chávez y Maduro manipularon elecciones, señalan a Jorge Rodríguez

Te puede interesar

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con la prensa afuera del Despacho Oval en la Casa Blanca en Washington, DC, el 13 de abril de 2026.
INFORME DESCLASIFICADO

EEUU afirma que regímenes de Chávez y Maduro manipularon elecciones, señalan a Jorge Rodríguez

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
William Upham.
JUSTICIA

Arrestan a candidato al Congreso en Florida por supuesta amenaza de muerte contra el presidente Trump

Imagen referencial de panes. 
RIESGO SANITARIO

Florida investiga a dos gigantes de la harina por un aditivo en el pan vinculado al cáncer

Un estacionamiento en Miami Beach.
CONTRASTE

Playas de Miami-Dade, el precio del parqueo que Palm Beach desistió de cobrarles a sus residentes

Autoridades de salud de EEUU advierten sobre el consumo de lechuga romana.
SALUD

Taco Bell retira lechuga mexicana de sus restaurantes en EEUU tras un brote de diarrea