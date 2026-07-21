martes 21  de  julio 2026
TECNOLOGÍA

Samsung lanza Health Assistant, una IA que interpreta datos de salud y ofrece recomendaciones

La nueva herramienta utiliza inteligencia artificial generativa para analizar información sobre sueño, actividad física y signos vitales

Health Assistant. &nbsp; &nbsp;

Health Assistant.

 

 

Europa Press / HANDOUT por SAMSUNG
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Samsung presentó Health Assistant, un nuevo asistente de inteligencia artificial integrado en la aplicación Samsung Health que ayuda a los usuarios a comprender mejor sus datos de salud y actividad física mediante conversaciones en lenguaje natural y recomendaciones personalizadas.

La compañía desarrolló esta herramienta para resolver uno de los principales retos de las aplicaciones de bienestar: convertir la gran cantidad de información generada por relojes inteligentes, teléfonos móviles y otros dispositivos en recomendaciones fáciles de entender y útiles para la vida cotidiana.

Lee además
El Capitolio de Florida en Tallahassee. 
NOVEDOSO EN EL MARCO LEGAL

Un centenar de nuevas leyes entran en vigor en Florida: elecciones, educación, seguridad y salud
Una persona baja escaleras mientras alumbra con un teléfono en La Habana (Cuba). 
CONSECUENCIAS

La salud mental de los cubanos gravemente afectada por los constantes apagones

En lugar de mostrar datos aislados, Health Assistant reúne información sobre el sueño, la actividad física, la nutrición, la atención plena y los signos vitales para ofrecer un análisis integral del estado de salud del usuario.

Gracias a la inteligencia artificial generativa, las personas pueden hacer preguntas directamente al asistente, obtener explicaciones sobre sus métricas y recibir sugerencias adaptadas a sus hábitos y objetivos de bienestar.

La nueva función ya forma parte de la aplicación Samsung Health en una fase beta disponible para usuarios de Estados Unidos.

¿Qué es Samsung Health Assistant?

Samsung Health Assistant es un asistente conversacional basado en inteligencia artificial que analiza la información recopilada por Samsung Health y la transforma en recomendaciones personalizadas.

Entre sus principales funciones destacan:

  • Interpretar datos de sueño, actividad física y signos vitales.
  • Responder preguntas en lenguaje natural sobre la salud del usuario.
  • Detectar patrones y tendencias en los hábitos diarios.
  • Ofrecer recomendaciones prácticas para mejorar el bienestar.

¿Cómo funciona la IA de Samsung para la salud?

El sistema utiliza IA generativa para analizar la información recopilada por la aplicación Samsung Health y presentarla de forma sencilla. En lugar de consultar gráficos o cifras difíciles de interpretar, el usuario puede conversar con el asistente como si hablara con un entrenador personal.

Samsung apuesta así por una experiencia más intuitiva, en la que la inteligencia artificial no solo registra datos, sino que ayuda a comprender su significado y a tomar decisiones informadas sobre la salud.

La competencia entre Samsung y Google en salud con IA

La incorporación de Health Assistant se produce en un momento en que las grandes empresas tecnológicas aceleran el desarrollo de herramientas de salud impulsadas por inteligencia artificial.

En mayo, Google presentó una evolución de Fitbit con la nueva aplicación Google Health, que centraliza la información de salud y actividad física e incorpora un entrenador basado en Gemini capaz de ofrecer seguimiento personalizado durante todo el día.

Samsung también reforzó recientemente las capacidades de inteligencia artificial de Samsung Health con una actualización que convierte los relojes Galaxy Watch en asistentes de salud más proactivos y fáciles de interpretar.

Con Health Assistant, la compañía da un paso más hacia una nueva generación de aplicaciones que utilizan inteligencia artificial para transformar datos biométricos en orientación personalizada, con el objetivo de ayudar a los usuarios a comprender mejor su salud y adoptar hábitos más saludables.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Un estudio demuestra que cinco hábitos cotidianos mejoran la salud cognitiva en mayores

Jenisbel y Jennifer Acevedo lideran jornada de concientización sobre el cáncer de piel para adultos en La Colonia Medical Center

¿La depresión está escrita en los genes? Un estudio identifica 19 claves genéticas relacionadas con el trastorno

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas tras bajar del Air Force One al regresar a la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el 19 de julio de 2026.
GUERRA

Trump amenaza a Irán con hacerle "pagar" por la muerte de soldados estadounidenses

La tormenta tropical Bertha adquiere más velocidad en sus vientos.
MÁS POTENTE

Bertha alcanza vientos de 60 mph y amplía las alertas en la costa del Golfo

Dos turistas estadounidenses atacados con cuchillo a la entrada de la Acrópolis de Atenas
ATAQUE

Dos turistas estadounidenses atacados con cuchillo a la entrada de la Acrópolis de Atenas

 Andrew Arrabaca  fue detenido por tratar de incendiar edificio de oficinas de inmigración (Facebook) 
EEUU

Detienen a hombre por provocar incendio frente a oficinas de inmigración en Nueva York

Andrew Tate, de 39 años, y Tristan Tate, de 38.
PROCESO JUDICIAL

Quiénes son Andrew y Tristan Tate, detenidos en Miami ante un pedido de extradición británico

Te puede interesar

Estados Unidos activa el primer puente aéreo de ayuda humanitaria hacia Cuba
PARA LA ISLA

Estados Unidos activa el primer puente aéreo de ayuda humanitaria hacia Cuba

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
La tormenta tropical Bertha adquiere más velocidad en sus vientos.
MÁS POTENTE

Bertha alcanza vientos de 60 mph y amplía las alertas en la costa del Golfo

Daniella Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade.
GRAN VICTORIA DE TODOS

Miami-Dade celebra el éxito del Mundial tras recibir a más de 500.000 visitantes

El rapero Maykel El Osorbo Castillo Pérez es uno de los músicos cubanos que participan en la canción Patria y Vida.
DERECHOS HUMANOS

Quién podría ser el próximo preso político desterrado por la dictadura cubana

Barco mercante en uno de los puertos de Asia.
COMERCIO

EEUU prepara anuncio de nuevos aranceles a decenas de países