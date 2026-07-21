Samsung lanza Health Assistant, una IA que interpreta datos de salud y ofrece recomendaciones

Samsung presentó Health Assistant , un nuevo asistente de inteligencia artificial integrado en la aplicación Samsung Health que ayuda a los usuarios a comprender mejor sus datos de salud y actividad física mediante conversaciones en lenguaje natural y recomendaciones personalizadas.

La compañía desarrolló esta herramienta para resolver uno de los principales retos de las aplicaciones de bienestar: convertir la gran cantidad de información generada por relojes inteligentes, teléfonos móviles y otros dispositivos en recomendaciones fáciles de entender y útiles para la vida cotidiana.

CONSECUENCIAS La salud mental de los cubanos gravemente afectada por los constantes apagones

NOVEDOSO EN EL MARCO LEGAL Un centenar de nuevas leyes entran en vigor en Florida: elecciones, educación, seguridad y salud

En lugar de mostrar datos aislados, Health Assistant reúne información sobre el sueño, la actividad física, la nutrición, la atención plena y los signos vitales para ofrecer un análisis integral del estado de salud del usuario.

Gracias a la inteligencia artificial generativa, las personas pueden hacer preguntas directamente al asistente, obtener explicaciones sobre sus métricas y recibir sugerencias adaptadas a sus hábitos y objetivos de bienestar.

La nueva función ya forma parte de la aplicación Samsung Health en una fase beta disponible para usuarios de Estados Unidos.

¿Qué es Samsung Health Assistant?

Samsung Health Assistant es un asistente conversacional basado en inteligencia artificial que analiza la información recopilada por Samsung Health y la transforma en recomendaciones personalizadas.

Entre sus principales funciones destacan:

Interpretar datos de sueño, actividad física y signos vitales.

Responder preguntas en lenguaje natural sobre la salud del usuario.

Detectar patrones y tendencias en los hábitos diarios.

Ofrecer recomendaciones prácticas para mejorar el bienestar.

¿Cómo funciona la IA de Samsung para la salud?

El sistema utiliza IA generativa para analizar la información recopilada por la aplicación Samsung Health y presentarla de forma sencilla. En lugar de consultar gráficos o cifras difíciles de interpretar, el usuario puede conversar con el asistente como si hablara con un entrenador personal.

Samsung apuesta así por una experiencia más intuitiva, en la que la inteligencia artificial no solo registra datos, sino que ayuda a comprender su significado y a tomar decisiones informadas sobre la salud.

La competencia entre Samsung y Google en salud con IA

La incorporación de Health Assistant se produce en un momento en que las grandes empresas tecnológicas aceleran el desarrollo de herramientas de salud impulsadas por inteligencia artificial.

En mayo, Google presentó una evolución de Fitbit con la nueva aplicación Google Health, que centraliza la información de salud y actividad física e incorpora un entrenador basado en Gemini capaz de ofrecer seguimiento personalizado durante todo el día.

Samsung también reforzó recientemente las capacidades de inteligencia artificial de Samsung Health con una actualización que convierte los relojes Galaxy Watch en asistentes de salud más proactivos y fáciles de interpretar.

Con Health Assistant, la compañía da un paso más hacia una nueva generación de aplicaciones que utilizan inteligencia artificial para transformar datos biométricos en orientación personalizada, con el objetivo de ayudar a los usuarios a comprender mejor su salud y adoptar hábitos más saludables.

FUENTE: Con información de Europa Press