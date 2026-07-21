Haakon de Noruega habla sobre la salud de la princesa Mette-Marit

Esta foto de prensa, tomada el 5 de julio de 2026 y obtenida de la Casa Real de Noruega el 6 de julio de 2026, muestra a la Princesa Heredera Mette-Marit de Noruega (derecha) y al Príncipe Heredero Haakon de Noruega viendo el partido de fútbol de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Noruega y Brasil en el Palacio Real de Oslo, Noruega.

MIAMI.- A pocas semanas de que la princesa Mette-Marit fuera sometida a un trasplante de pulmón , su esposo, el príncipe Haakon de Noruega , ha brindado una actualización sobre cómo la madre de sus hijos evoluciona.

Fue desde la ciudad de Krokstadelva, donde el heredero a la corona se encontraba reunido con residentes y los equipos de rescate que luchan contra el enorme incendio forestal de Drammen.

Durante una charla con los periodistas, Haakon, de 53 años, manifestó que la princesa ha evolucionado positivamente. Sin embargo, su total recuperación tomará un tiempo. "Afortunadamente, las cosas están mejorando, gracias. Pero esto es solo el comienzo de un largo camino hacia la recuperación", comentó.

Cirugía

Fue el 17 de junio cuando la Casa Real de Noruega informó que la princesa heredera, de 52 años, había sido sometida a un trasplante de pulmón. El proceso médico no era una sorpresa, pues ya era de conocimiento público que la fibrosis pulmonar crónica que le fue diagnosticada en 2018 había avanzado, deteriorando su salud.

Días antes se había informado que la princesa había sido incluida en una lista de espera para el trasplante.

"A principios de este año, se la vio usando una cánula nasal, o tubo de oxígeno, en algunas de sus apariciones públicas, y visitó el Rikshospitalet en Oslo con su esposo y su hija, la princesa Ingrid Alexandra, de 22 años, el 4 de junio, el día antes de la confirmación de su inclusión en la lista de espera para un trasplante de pulmón", reseña la revista People.

Posterior a la cirugía, Arnt Fiane, cirujano cardiotorácico y jefe del Programa de Trasplante de Corazón y Pulmón del Hospital Universitario de Oslo Rikshospitalet, informó que el procedimiento fue exitoso.

"Nos complace que todo haya evolucionado favorablemente hasta el momento. De acuerdo con el protocolo habitual para todos los pacientes que han recibido un trasplante recientemente, Su Alteza Real la Princesa Heredera permanecerá ingresada en el Hospital Universitario de Oslo (Rikshospitalet) durante las próximas semanas», dijo entonces.