Operativo en el Pacífico contra embarcación vinculada al narcotráfico deja seis muertos

Esta captura de pantalla de un video publicado en la cuenta X del Comando Sur de EEUU, el 29 de diciembre de 2025, muestra el ataque contra un buque en el Océano Pacífico Oriental.

Esta captura de pantalla es de un video publicado por la cuenta X del Comando Sur de EEUU (Southcom) el 15 de diciembre de 2025; muestra un ataque a una embarcación del narcotráfico en el océano Pacífico oriental el 15 de diciembre de 2025.

WASHINGTON.- Un operativo militar estadounidense contra una embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico, en el océano Pacífico, dejó seis personas muertas, informó este domingo el Comando Sur de Estados Unidos.

Según la institución militar, la acción se produjo como parte de la operación “Lanza del Sur” , una campaña iniciada en septiembre de 2025 para interceptar embarcaciones sospechosas de transportar drogas a través de rutas marítimas utilizadas por organizaciones criminales en la región.

De acuerdo con el reporte oficial difundido por el comando militar, la lancha fue detectada mediante labores de inteligencia mientras transitaba por corredores marítimos identificados como rutas frecuentes del narcotráfico en el Pacífico oriental.

El organismo indicó que durante el operativo murieron seis hombres presuntamente vinculados a organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas. Las autoridades estadounidenses también señalaron que ningún miembro de las fuerzas militares resultó herido durante la acción.

On March 8, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/hIXMDeDKK5 — U.S. Southern Command (@Southcom) March 9, 2026

Operación en curso contra el narcotráfico

Las autoridades estadounidenses sostienen que estas acciones forman parte de una estrategia para interceptar cargamentos de drogas y debilitar las redes criminales que operan en rutas marítimas entre Sudamérica, Centroamérica y el Caribe.

De acuerdo con información difundida por el propio comando militar, al menos 45 embarcaciones han sido atacadas o interceptadas desde el inicio de la operación en septiembre de 2025.

La operación se desarrolla en un contexto de cooperación regional impulsada por el gobierno del presidente Donald Trump para reforzar la lucha contra organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.

El gobierno estadounidense ha defendido las operaciones al sostener que forman parte de su política de seguridad frente a organizaciones que considera responsables del tráfico de drogas hacia el hemisferio norte.

FUENTE: Con información de EFE/AFP/Comando Sur