Biodiet refuerza su liderazgo global con agenda de alto nivel en congresos de medicina estética 2025-2026

Establecida en 2004 y con sede en Guadalajara, Jalisco, Biodiet - Contorno Estético se dedica a la distribución a gran escala de productos y servicios

Luis Anarbol Morán González.

Luis Anarbol Morán González.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Biodiet, firma mexicana líder en la distribución de insumos y soluciones para cirugía plástica, dermatología y medicina estética, presentó su calendario de actividades para el periodo 2025-2026, que contempla una participación sobresaliente en los encuentros internacionales de mayor prestigio del sector. Bajo la guía estratégica y el liderazgo de su Director General, Luis Anarbol Morán González, la organización consolidará su proyección global y su dedicación a la calidad científica.

La experiencia de Morán González, marcada por la creatividad y la búsqueda de la excelencia, constituye la base de esta proyección más allá de las fronteras. Con una preparación académica sólida que comprende una Licenciatura en Mercadotecnia y dos posgrados —una Maestría en Administración con énfasis en Negocios Internacionales en la Universidad de Georgetown y otra en Ciencias de la Administración en la Central Michigan University—, ha encabezado el desarrollo y la ampliación de Biodiet, forjando vínculos comerciales en múltiples naciones.

Bajo su gestión, Biodiet es considerada la compañía precursora en la aplicación de la armonización facial y corporal en México, brindando desde 2005 opciones de rejuvenecimiento facial sin procedimientos quirúrgicos.

Su habilidad para innovar y su nivel de excelencia han sido respaldados con numerosos galardones, sobresaliendo el reconocido premio del Latin American Quality Institute como "Empresario del Año" en cinco ediciones (2012, 2014, 2017, 2021 y 2022), así como una candidatura al Eba de Oxford en 2023. Recientemente, Morán González tuvo el privilegio de representar a México en la vigésima tercera versión de Dubai Derma, afianzando su lugar como un referente en el rubro.

Esta destacada hoja de ruta resalta el protagonismo creciente de la compañía mexicana en el ámbito global de la estética y la medicina antienvejecimiento, acercando propuestas de alta calidad a una comunidad internacional de especialistas.

Asistencia a los congresos de mayor relevancia

La empresa ha asegurado su participación en una exclusiva relación de encuentros fundamentales:

  • IMCAS París 2026: Un espacio de encuentro mundial que convoca cada año a miles de expertos en cirugía plástica y dermatología.
  • AMWC Mónaco 2026: El Congreso Mundial de Medicina Estética y Antienvejecimiento, bajo el Alto Patrocinio de S.A.S. el Príncipe Alberto II de Mónaco, constituye el acontecimiento más destacado del ámbito, con más de 17.000 participantes, 350 compañías expositoras y una propuesta académica de máxima calidad.
  • AMWC Dubai 2026: La versión en este centro neurálgico de la medicina estética, cuya primera edición reunió a más de 5.000 asistentes, se convertirá en otro espacio clave para la organización.
  • IMCAS São Paulo: La edición latinoamericana de este renombrado congreso.
  • AMWC Latin America: Integrante del recorrido mundial del AMWC, con una edición consolidada en Brasil, que prevé la asistencia de más de 2.100 galenos y 140 expositores.

Acerca de Biodiet - Contorno Estético

Establecida en 2004 y con sede en Guadalajara, Jalisco, Biodiet - Contorno Estético se dedica a la distribución a gran escala de productos y servicios orientados al ámbito de la cirugía plástica, dermatología, otorrinolaringología y medicina estética y antienvejecimiento.

La compañía se caracteriza por su dedicación a la innovación y la mejora continua de su calidad para clínicas y especialistas del rubro.

