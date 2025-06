Premian impacto en la medicina estética de Elio Galán, doctor de celebridades

MIAMI.- El brillo de los focos no es nuevo para el Dr. Elio Galán. Acostumbrado a acompañar a celebridades en su camino hacia el bienestar físico y la plenitud estética , esta vez fue él quien se llevó los aplausos. El médico cubano radicado en Miami fue reconocido con el Premio Especial en los Latin Business Awards 2025, considerados por muchos como el “Emmy de los negocios latinos”.

Un reconocimiento que no solo honra su trayectoria médica, sino que aplaude su visión como empresario y su aporte al desarrollo del sector estético en la comunidad hispana de los Estados Unidos.

Galán lidera Galán Aesthetics, clínica que tiene su sede en Miami Lakes y alista una próxima expansión en Doral. Allí, junto a su equipo, ofrece tratamientos antienvejecimiento y belleza no invasiva, combinando tecnología de punta, ética médica y una sensibilidad especial por el detalle. De ahí que muchos lo llamen el “Doctor de las Celebridades”.

“Más que estética, damos seguridad y confianza”, dice en entrevista exclusiva con Diario Las Américas, mientras sostiene con humildad el trofeo que ahora adorna su consultorio.

- ¿Qué representa para usted este Latin Business Award?

Un reconocimiento como este no se recibe todos los días. Para mí es la validación de muchos años de trabajo silencioso, de disciplina, de seguir formándome como médico y como empresario. No se trata solo de estética: se trata de transformar vidas, de devolverle a las personas su seguridad, su bienestar y su sonrisa. Que lo valoren desde una perspectiva empresarial me emociona doblemente.

- ¿Cómo ha sido su evolución de médico a empresario?

Nunca dejé de ser médico. Mi vocación está en el servicio. Pero con el tiempo entendí que para llegar más lejos, para hacer más y mejor, debía liderar con visión empresarial. Empecé a estudiar, a rodearme de expertos, a planificar estrategias. Hoy en día, la medicina estética exige tanto conocimiento clínico como capacidad de gestión. Mi objetivo ha sido siempre elevar los estándares, sin perder el toque humano.

Una clínica con alma latina

Galán Aesthetics es hoy referencia en Miami para tratamientos personalizados, con un enfoque integral que une ciencia, belleza y bienestar. Su fórmula de éxito está en ese equilibrio entre tecnología avanzada y una atención que entiende la diversidad cultural de sus pacientes.

“Los latinos somos exigentes, pero también muy leales. Y cuando nos tratan bien, volvemos. Yo he querido que cada paciente se sienta escuchado, comprendido y atendido como si fuera el único. Esa es mi filosofía”, confiesa.

Presente y futuro

Con una clientela que incluye artistas, presentadores, atletas, influencers y entre otros líderes de opinión, el Dr. Galán ha sabido posicionarse como un referente más allá de los pinchazo o las agujas. Participa en congresos internacionales, ofrece charlas motivacionales y lidera campañas de bienestar comunitario.

En su cuenta de Instagram, donde suma miles de seguidores, escribió tras recibir el premio:

“Empresario, speaker y especialista en estética antienvejecimiento, conocido como el ‘Doctor de las Celebridades’ por mi trayectoria junto a grandes figuras. Gracias por creer en mi visión.”

- ¿Qué sigue ahora?

Seguir creciendo. Abrir nuestra nueva sede en Doral, continuar innovando y formar a nuevos profesionales. La belleza no puede ser un lujo, tiene que ser parte del bienestar accesible para todos. Y ahí está mi misión: democratizar la estética con responsabilidad.

Un médico, un líder, un soñador

El Dr. Elio Galán ha hecho de su nombre una marca sin renunciar a su esencia. Desde sus inicios en la medicina hasta este premio que lo consagra como figura clave del emprendimiento latino, su historia es la de alguien que ha sabido unir ciencia y corazón.

El Latin Business Award 2025 no solo reconoce a un médico exitoso, sino a un hombre que ha hecho del cuidado personal una vía para empoderar a otros. Porque como él mismo lo dice: “La verdadera belleza empieza cuando te sientes bien contigo mismo. Lo demás es técnica”.

La gala de premiaciones se llevó a cabo el pasado 6 de junio en el InterContinental Doral Miami, con la presencia de destacadas personalidades del mundo empresarial del sur de la Florida, reafirmando el compromiso con la excelencia y el liderazgo que impulsa el crecimiento y la innovación en la región, dejando una huella imborrable en el panorama empresarial local.