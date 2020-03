Borges pide ayuda internacional para Venezuela ante pandemia

Ante estas circunstancias, alertó que “Venezuela es uno de los países más vulnerables ante el Covid-19 por eso pedimos auxilio para Venezuela“.

El comisionado presidencial para Relaciones Exteriores alertó que en los últimos cuatro años de la dictadura de Nicolás Maduro, “la mitad de las empresas transnacionales productoras de medicamentos se fueron de Venezuela”, además, “25 % del talento humano de la salud se retiró del sector público para pasar al privado o irse al exterior”.

El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela elevó la cifra de casos confirmados de coronavirus en el país a 77. Este domingo en horas de la tarde, el dictador informó a la población sobre siete nuevos casos registrados, además detalló que Miranda y el Distrito Capital son las entidades más afectadas.

El presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó afirmó este lunes que existen incongruencias en la información que ha ofrecido el régimen de Nicolás Maduro sobre el número de casos de contagios por coronavirus en el país.

"Hace días, el 18 de marzo, se aseguró que no habían dado casos positivos, pero al día siguiente, cuando presentan una lámina, ya presentaban seis casos nuevos que el día anterior. Ha habido incongruencias claras en la información que presenta la dictadura, no han sido consistentes, no han sido consonantes con la necesidad que tenemos en este momento de poder atender la emergencia", dijo Guaidó en rueda de prensa.

Agregó que como gobierno encargado y la Asamblea Nacional se debe advertir sobre la situación de "catástrofe" que tiene Venezuela en materia humanitaria, lo que agrava la situación presentada por el coronavirus.