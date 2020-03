Venezuela: Régimen de Maduro realiza ejercicios militares

Aunque el despliegue de los aviones estaba previsto para las 10:00 am, no fue sino hasta las 10:30 am cuando sobrevolaron los aeroplanos en el cielo capitalino.

En el mensaje, Padrino López aseguró que "Venezuela está librando una batalla por la vida", al hacer referencia a la pandemia del coronavirus.

Reacciones en contra

Las reacciones de usuarios en Twitter en contra de la acción, no se hicieron esperar. Caraqueños insistieron en que la crisis económica y social no amerita este tipo despliegues militares.

Comentarios como "Van a lanzar vacunas, comida o agua y jabón? Más o. Menos?"; "Si estamos en Cuarentena no deberías estar organizando showcitos cómo este. Guarden combustible y energía para lo que viene que es bien duro porque el Covid-19 no anda jugando con carritos ni con avioncitos"; "Dos preguntas señor Padrino. 1- ¿Que ganan con esos vuelos? 2- ¿Que tiene de gloriosa la Aviación Militar Bolivariana si nunca ha combatido contra nadie?" fueron algunas de los comentarios que recibió el ministro del régimen recibió en su cuenta de Twitter.

Nicolas-Maduro-Venezuela-Coronavirus.jpg Nicolás Maduro decretó Estado de Alarma Nacional en Venezuela, por el coronavirus. EUROPA PRESS

Confirmados 70 casos

Venezuela suma hasta este sábado 21 de marzo un total de 70 casos confirmados de coronavirus. Así lo indicó el ministro Comunicación del régimen de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez.

En una breve rueda de prensa, el vocero chavista relató que 2 de los pacientes se encuentran en estado crítico. "Ambos (los graves) están hospitalizados en centros clínicos privados de Caracas y Miranda. A pesar de que son centros privados y médicos privados, el Ministerio de Salud les ha dado el tratamiento según los protocolos, que incluyen el interferón, cloroquina o antibióticos... Ni siquiera los pacientes que residen en clínicas privadas tienen que pagar por el tratamiento para Covid-19", dijo.