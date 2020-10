Borges: Régimen aplica patrones sistemáticos de violaciones a DDHH

El jefe de la diplomacia del Gobierno legítimo reiteró que “no son casos aislados, son patrones sistemáticos de ataques a los DDHH y hoy los que más sufren estos abusos son los funcionarios militares”.

“Esta estructura perversa no distingue entre civiles y militares, siendo estos últimos quienes reciben las peores dosis de maldad”, añadió.

Borges pidió este miércoles a la OEA rechazar las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre convocadas por el régimen de Nicolás Maduro y que han sido cuestionadas por la oposición y la comunidad internacional, con el argumento de que carecen de las condiciones que garanticen la expresión fiel de la voluntad de los venezolanos.

“Queremos proponer, señor presidente y secretario general, que podamos hacer una reunión para hablar solo de la tragedia venezolana, y que los países que tienen dudas puedan preguntar lo que quieran, para que se den cuenta de que en Venezuela hay un drama humano que no puede ser visto con filtros políticos”, dijo Borges, informa El Nacional.

“Queremos que a futuro se considere una resolución que pueda tener una respuesta firme ante las violaciones de derechos humanos en Venezuela descritas por la ONU”, agregó.

Borges cuestionó que algunos países en la OEA consideren que el tema de Venezuela puede dividir, mientras se presentan como enemigos de la corrupción y abogan por elecciones libres.

“Eso me parece que no tiene sentido. Porque al final tenemos que poner como centro de atención al pueblo venezolano. Se habla de no intervención, de respetar a quienes gobiernan de manera ilegítima. Hay que ir más allá. Lo peor que puede pasar en Venezuela es que no pase nada, que la indolencia, la indiferencia, se impongan ante el sufrimiento de millones de venezolanos”, expresó.