jueves 10  de  septiembre 2026
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Brenda Navarrete revela su conexión con el tambor en El Podcast de las Américas

La artista relató que su encuentro con el instrumento musical ocurrió de manera fortuita a los 16 años, acontecimiento que coincidió con la pérdida de su abuela

Brenda Navarrete, percusionista y cantante cubana.&nbsp;

Brenda Navarrete, percusionista y cantante cubana. 

Diario Las Américas
Por ANDREINA PÉREZ

La percusionista y cantante cubana Brenda Navarrete estuvo invitada en un nuevo episodio de El Podcast de las Américas. Durante la entrevista, la artista abordó sus inicios en la música, su vinculación con los tambores batá y la forma en que la herencia familiar y ancestral ha moldeado su identidad artística y personal.

Navarrete relató que su encuentro con los tambores ocurrió de manera fortuita a los 16 años y coincidió con la pérdida de su abuela, evento que marcó su vida y reafirmó su vocación.

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También explicó que concibe el instrumento como una vía de comunicación espiritual y terapéutica, respaldada por la influencia de las mujeres de su núcleo familiar y por un linaje que la conecta con las tradiciones afrocubanas.

A lo largo de la conversación, la artista repasó su trayectoria por diversas agrupaciones como Interactivo y la Big Band de Joaquín Betancourt, experiencias que le permitieron fusionar la rumba y el folclor con géneros contemporáneos como el jazz, el funk y la timba.

Navarrete enfatizó que su propuesta musical prioriza la autenticidad y el respeto hacia sus raíces por encima de las exigencias comerciales, manteniendo el tambor como eje central de su propuesta creativa.

Finalmente, relató su interés en expandir su carrera hacia las artes escénicas, explorando áreas como el teatro musical y el cine, sin desatender su compromiso con la preservación y difusión de la cultura cubana.

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