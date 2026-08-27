jueves 27  de  agosto 2026
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El Podcast de Las Américas: reinventarse a los 60 años, la lección de vida de la doctora Angélica Gutiérrez

En el episodio titulado "El camino de una mujer que ha dado todo por el amor a la medicina", la especialista en ginecología y obstetricia detalló las dificultades de su juventud

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La doctora cubana Angélica Gutiérrez , en el episodio 12 de El Podcast de las Américas 

Por ANDREINA PÉREZ

En la entrega número 12 de El Podcast de Las Américas, el periodista Carlos Armando conversó con la doctora cubana Angélica Gutiérrez, quien ofreció testimonio de superación profesional y personal.

Durante la emisión del episodio titulado "El camino de una mujer que ha dado todo por el amor a la medicina", la especialista en ginecología y obstetricia detalló las dificultades económicas de su juventud que la llevaron a comenzar como enfermera, antes de lograr graduarse como médico y dedicarse por casi cuatro décadas al cuidado de madres y recién nacidos.

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La entrevista abordó pasajes clave de su trayectoria en Cuba, incluyendo las guardias médicas de alta exigencia, la formación bajo el padrinazgo de mentores en la profesión y el reto de conciliar el ejercicio de la ginecología con la crianza de sus hijos. Gutiérrez recordó además el impacto de haber realizado su primer parto a temprana edad y resaltó la satisfacción de no haber registrado pérdidas maternas ni infantiles durante sus 39 años de labor profesional en la isla, previo a sus misiones y posterior traslado al exterior.

El diálogo profundizó en el giro que tomó su vida cerca de los 60 años, cuando decidió emigrar a España, tras enfrentar represalias laborales y procesos administrativos en su hospital de origen.

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