CH Steakhouse inaugura una nueva era gastronómica en Little Havana con una alfombra roja llena de personalidades

MIAMI .- Con una alfombra roja que reunió a figuras del entretenimiento, la música, las redes sociales y el mundo empresarial de Miami, CH Steakhouse celebró su gran inauguración el jueves 22 de octubre, marcando el inicio de una nueva etapa para este emblemático destino de la Calle Ocho, en el corazón de la Pequeña Habana.

La velada contó con la presencia de Randy Malcolm, integrante del dúo musical Gente de Zona; el comediante Mario Ramil; Lenny Carter y Shanut Anaut, de la plataforma digital Only in Dade; Ezequiel “EZ Made da Beat” Rivera; Laura Chirino; Karent Sierra; Dr. Naim Dahdah y su esposa Ruthy Encarnacion, la actriz Wendy Regalado, Dr. Eduardo Cardona y Doreen Gutierrez, entre otras personalidades que se dieron cita para celebrar la transformación del reconocido establecimiento. La celebración también contó con una presentación musical en vivo de Los Wizzards, que aportó al ambiente festivo que caracteriza a Miami.

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La inauguración también contó con la participación del comisionado Rolando Escalona, quien estuvo presente para entregar una proclamación en reconocimiento a esta nueva etapa del negocio y participar en el tradicional corte de cinta junto a Oscar Rodriguez, Esteban Mena y Earl J. Campos.

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Anteriormente conocido como Ciao Havana Steakhouse por su propuesta de fusión italiana y cubana, el restaurante presenta ahora una identidad renovada, centrada en cortes de carne premium, un ambiente elegante y una experiencia gastronómica social que invita a prolongar la velada mucho más allá de la mesa.

La nueva propuesta responde a una tendencia creciente en Miami: convertir la cena en el comienzo de una noche completa, donde la buena gastronomía, los cócteles y el entretenimiento se unen en un mismo destino. En CH Steakhouse, esa experiencia continúa en Cosanostra Miami, el club nocturno de estilo speakeasy oculto junto al restaurante, que ofrece a los invitados una transición natural de la cena a la vida nocturna.

Al frente de la cocina se encuentra el chef Yasmani Ochoa, cuya propuesta destaca ingredientes de calidad, sabores intensos y platos concebidos tanto para disfrutar individualmente como para compartir.

Con esta inauguración, CH Steakhouse abre un nuevo capítulo en su historia y se suma a la evolución de la Calle Ocho como uno de los destinos más reconocidos de Miami para disfrutar de la gastronomía, la cultura y el entretenimiento.

Puede encontrarlos en redes: @ciaohavana @cosanostramiami