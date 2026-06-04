jueves 4  de  junio 2026
MIGRACIÓN

Chile busca extender retención de migrantes irregulares para facilitar expulsiones

El gobierno sostiene que el plazo actual de cinco días resulta insuficiente y dificulta ubicar a quienes deben abandonar el país por incumplir la normativa migratoria

Un soldado chileno escolta a migrantes a las instalaciones policiales en Colchane, Chile, en la frontera con Bolivia. La frontera chilena está cerrada después de que el sábado entrara en vigor una nueva ley de migración. Esa ley ordena a policías y militares redireccionar a la frontera a cualquier extranjero que evada el control migratorio.

Un soldado chileno escolta a migrantes a las instalaciones policiales en Colchane, Chile, en la frontera con Bolivia. La frontera chilena está cerrada después de que el sábado entrara en vigor una nueva ley de migración. Esa ley ordena a policías y militares "redireccionar" a la frontera a cualquier extranjero que evada el control migratorio.

IGNACIO MUÑOZ / AFP
El Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), informó que un vuelo chárter despegó el viernes 19 de abril, con extranjeros deportados .

El Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), informó que un vuelo chárter despegó el viernes 19 de abril, con extranjeros deportados .

Cortesía X @MigracionesCL
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SANTIAGO DE CHILE.- El gobierno de Chile anunció el jueves que presentará una reforma legislativa para ampliar de cinco a 180 días el plazo de detención de inmigrantes en situación irregular mientras se tramita su expulsión del país.

El presidente José Antonio Kast, asumió el poder en marzo con la promesa de expulsar a los cerca de 330,000 inmigrantes sin permiso de residencia que se estima viven en Chile, a quienes el mandatario les atribuye un aumento en la inseguridad en el país.

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En su primera rendición de cuentas, Kast aseguró el lunes que buscará "fortalecer el control migratorio, la capacidad de expulsión efectiva y ampliar los plazos de retención" de indocumentados, actualmente de cinco días.

Este jueves, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, precisó que el gobierno presentará un proyecto de ley que permita que "sea de 180 días" el plazo de detención provisional de un migrante indocumentado que cometa un delito, a fin de gestionar su expulsión del país.

Ingreso irregular

"Cinco días resulta del todo insuficiente, porque después esas personas quedan en libertad y no son halladas", explicó el ministro a la prensa, durante un operativo policial para fiscalizar a migrantes.

Arrau no precisó cuándo se presentará esta reforma.

El gobierno también impulsa un proyecto de ley para convertir en delito el ingreso ilegal a Chile, que actualmente se considera solo una falta.

Kast dijo el lunes que incentivará "la salida voluntaria de inmigrantes ilegales que se encuentran en Chile", promete perdonar multas y no prohibirles regresar en el futuro de formar regular.

FUENTE: Con información de AFP

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