martes 25  de  agosto 2026
GASTRONOMÍA

Ciao Havana Steakhouse estrena una experiencia elevada que conecta cena y vida nocturna en el corazón de La Pequeña Habana

El emblemático restaurante de Calle Ocho se reinventa como un exclusivo steakhouse y destino de encuentro social, llevando a sus visitantes de una elegante experiencia gastronómica al ambiente secreto del speakeasy Cosanostra Miami

Vista parcial del restaurante.&nbsp;

Vista parcial del restaurante. 

Cortesía
Por JAVIER MORALES

MIAMI.- Mientras Miami continúa consolidándose como uno de los principales destinos del mundo para el entretenimiento de lujo, la industria de la hospitalidad de la ciudad evoluciona para responder a una nueva generación de consumidores que busca experiencias inmersivas en lugar de las tradicionales salidas nocturnas.

En respuesta a esta tendencia, Ciao Havana Steakhouse presenta oficialmente una transformación integral de su marca, introduciendo un concepto elevado de steakhouse que combina gastronomía de primera con la energía de la vida nocturna de Miami a través de una experiencia única que conecta la cena con el entretenimiento nocturno, en el corazón de la Pequeña Habana.

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Anteriormente reconocido por su propuesta de cocina de fusión italiana y cubana, Ciao Havana Steakhouse adopta ahora una nueva identidad enfocada en cortes de carne premium, cócteles elevados, un ambiente sofisticado y una vibrante atmósfera de cena social que conduce naturalmente a Cosanostra Miami, el reconocido nightclub speakeasy escondido ubicado justo detrás del restaurante.

Desde el risotto de costillas de res estofadas y el branzino mediterráneo a la parrilla, hasta el emblemático porterhouse de 32 onzas de primera calidad, añejado en seco; las chuletas de cordero de Nueva Zelanda; la cazuela de mariscos con langosta a la diabola; y el tomahawk con hueso de 3 libras, ideal para compartir, el menú del Chef Yasmani Ochoa es una celebración de sabores intensos, ingredientes premium y una experiencia gastronómica elevada.

Más que un restaurante, el nuevo concepto crea una experiencia completa para disfrutar toda la noche, donde la cena es solo el comienzo, demostrando que Ciao Havana no es simplemente un destino para turistas, sino una experiencia culinaria sofisticada diseñada para atraer tanto a los residentes de Miami como a visitantes.

“Los clientes de hoy buscan mucho más que una excelente comida; quieren vivir una experiencia”, afirmó Ronald Montero, Director de Marketing de Gastronomica, el grupo de hospitalidad que administra Ciao Havana Steakhouse, así como Cosanostra Miami, Sala’o Restaurant y El Cuban Diner en Calle Ocho. “Nuestra visión fue crear un destino donde los comensales puedan disfrutar de una cena sofisticada que gradualmente se transforme en un ambiente social y lleno de energía a medida que avanza la noche… sin tener que salir del establecimiento”.

En importantes mercados de hospitalidad como Miami, Nueva York, Las Vegas y Dubái, los consumidores más exigentes se sienten cada vez más atraídos por establecimientos que combinan de manera fluida gastronomía, entretenimiento y vida nocturna bajo un mismo techo. El concepto moderno de “supper club” se ha convertido en una de las tendencias de mayor crecimiento dentro de la industria, reemplazando la tradicional reservación para cenar por experiencias inmersivas donde el entretenimiento en vivo, la música cuidadosamente seleccionada y una propuesta gastronómica elevada crean el escenario perfecto para disfrutar de una noche completa.

Ubicado en el corazón del icónico vecindario de la Pequeña Habana, el renovado Ciao Havana Steakhouse refuerza la evolución de Calle Ocho como uno de los distritos gastronómicos y de entretenimiento de mayor crecimiento en Miami. Con el lanzamiento de su nuevo concepto de steakhouse, Ciao Havana Steakhouse se suma a una nueva generación de establecimientos que están redefiniendo cómo puede ser una noche en Miami: una experiencia inolvidable.

Acerca de Ciao Havana Steakhouse

Ubicado en la histórica Calle Ocho, en el corazón de Little Havana, Ciao Havana Steakhouse es el nuevo destino de Miami que conecta una cena sofisticada con la vida nocturna. El restaurante ofrece cortes de carne premium, cócteles elevados y una experiencia gastronómica sofisticada que se transforma naturalmente en Cosanostra Miami, el nightclub speakeasy escondido dentro del establecimiento. Juntos, ambos conceptos ofrecen una experiencia completa que combina gastronomía, entretenimiento y vida nocturna en un mismo destino.

Para reservaciones o más información, visite Instagram: @ciaohavana

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