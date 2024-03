Experto acusa a la ONU de "engañar" a la población con el cambio climático

“El IPCC es uno de los principales problemas. Han estado engañando a la gente, utilizando la autoridad de la ciencia. Son todos unos piratas gubernamentales, como John Kerry (enviado presidencial especial de EEUU para el Clima), que aunque creo que no ha estudiado física, afirma que el efecto invernadero es muy simple, pero se niega a explicar cómo funciona”, expresó el experto en cambio climático.

A su juicio, la instancia ha buscado “demonizar” el dióxido de carbono (CO2), al culparlo de los cambios climatológicos que hoy enfrenta el planeta. “Cómo si fuera el causante del calentamiento global o de que los huracanes sean más veloces o débiles”, apuntó.

“Lo triste es que se niega a reconocer algo básico, que usted y los niños de primaria saben, que el CO2 es el gas de la vida. Cuánto más CO2 haya, las plantas, toda la ecología e, incluso, océanos, tendrán más capacidad, habrá más peces, más vida. Por eso se llama el gas de la vida”, aseveró.

Agenda 2030 de la ONU

En 2015, 193 suscribieron una resolución con la que se comprometían a cumplir con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, impulsada por la ONU, con la cual se pretende dar respuestas a problemas apremiantes que, de acuerdo con los científicos del organismo, afectan al mundo actualmente. Entre ellos, la pobreza, la desigualdad, el cambio climático, la degradación ambiental o la falta de desarrollo sostenible.

Según sus objetivos, este “compromiso universal” busca mejorar el bienestar de la humanidad, hoy “amenazada” por la contaminación y el cambio climático “provocado por el hombre”.

“El mundo está lleno de falsedades y medias verdades, este es el gran problema. Durante mucho tiempo se pensaba que no estábamos limitados por la disponibilidad de gasolina, petróleo o carbón. Ahora ni siquiera nos permiten utilizar el carbón”, mencionó Soon.

En la cumbre sobre el Cambio Climático, celebrada en Dubai entre el 30 de noviembre y 12 de diciembre, casi 200 países firmaron un acuerdo que abría el camino hacia un mundo sin combustibles fósiles (gas natural, petróleo y carbón), a los que responsabilizan del calentamiento global.

Cero emisiones de CO2

El documento establece una ruta a transitar para “dejar atrás los combustibles fósiles en los sistemas energéticos, de forma justa, ordenada y equitativa, acelerando la acción en esta década crítica, con el fin de alcanzar el objetivo de cero emisiones netas en 2050, de acuerdo con la ciencia”.

Para limitar el calentamiento global a 1,5 °C, los países deben reducir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero un 43% hasta 2030 y un 60% hasta 2035. Esto, en relación con los niveles de 2019, a fin de alcanzar la meta de cero CO2 para el año 2050.

“¿Están estas personas locas de verdad? Sabemos que el CO2 no afectará demasiado al sistema climático. Es decir, no cambiará la velocidad de los huracanes ni la rapidez o frecuencia con que se forman los tornados. No modificará la población de los osos polares, eso es solo una cuestión de conservación. Y no afectará a la cantidad de peces que se pesquen o de dejen de pescar, ni provocará la acidificación de los océanos”, aseveró Soon.

En su opinión, la Agenda 2030 “es artificial” y procede “de un modelo que han soñado y de tiranía de solo unos pocos”. “Esa minoría sueña esta historia aterradora que no es verdad”, recalcó.

El sol, la verdadera causa

El experto Willie Soon aseguró que el verdadero causante de los cambios climatológicos que ha experimentado la Tierra desde el siglo X es el Sol.

“El Sol es el causante de muchas de estas cosas, como el período de Cálido Medieval, del 880 a 1200, que era cálido y hasta se podía hacer vino en Inglaterra. Luego, el período glaciar de la Pequeña Edad de Hielo, de 1300 a 1900, que fue muy frío, y cosas así”, explicó.

De acuerdo con sus investigaciones, el cambio climático se produce por la rotación de la Tierra alrededor del Sol y el “cambio ligero” de la órbita, debido a la perturbación de los demás planetas, como Júpiter, Saturno e, incluso, Venus y Marte.

“En realidad, controlan lo que hacemos y la Luna también es muy importante. Esos otros factores, las órbitas junto con los cambios del Sol -su brillo o lo tenues que es- pueden explicar casi todo lo que sabemos. Tenemos información más que suficiente, pero esta gente dice que el CO2 es la causa de todo”, declaró.

Esto, comentó, se explica con una frase del meteorólogo Reid Bryson (1920 - 2008), quien invitaba a los creyentes de que el CO2 era el causante del cambio climático a “salir y escupir al aire para ver qué pasa”.

Con esto, Bryson, uno de los padres de la climatología, quería decir que “el CO2 no es nada, no puede hacer que cambie el clima ni nada por el estilo, no cambia nada. En realidad es el Sol”, sostuvo Soon.

¿Se puede predecir el cambio climático?

El experto climatológico aseguró que, gracias a la órbita, es posible predecir cuál será el cambio climático, basándose en el Sol.

“Lo único que no sabemos es cómo predecir los cambios del propio Sol porque su campo magnético es demasiado complicado. Prefiero una pregunta que no se pueda contestar a una pregunta que no se pueda cuestionar. Estas personas (IPCC) sólo transmiten incertidumbre y dicen que nos callemos, que no hagamos preguntas ni critiquemos. Ni siquiera nos molestamos en pensar, solo que aceptemos lo que dicen”, enfatizó.

FUENTE: Con información de Tucker Carlson / ONU / IPCC / El País de España / AFP