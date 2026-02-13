viernes 13  de  febrero 2026
DDHH

ONU está "extremadamente preocupada" por agravamiento de la crisis socioeconómica en Cuba

La situación de Cuba se ha agudizado por la brusca suspensión del suministro de crudo desde Venezuela. ONU advierte impacto en la población

Logo de las Naciones Unidas.&nbsp;

Logo de las Naciones Unidas. 

Pixabay
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

GINEBRA.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó este viernes 13 de febrero su gran preocupación por la agudización de la crisis en Cuba, agravada por el bloqueo energético de Estados Unidos.

"Estamos extremadamente preocupados por la agravación de la crisis socioeconómica en Cuba, en un contexto de embargo comercial y financiero de décadas, eventos climáticos extremos y las medidas recientes de Estados Unidos por las que se restringen las entregas de petróleo", indicó la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos, Marta Hurtado.

Lee además
María Páez, de 59 años, organiza la comida que sus hijos le enviaron desde Miami a través de un distribuidor de remesas de alimentos en La Habana el 16 de mayo de 2024. Debido a la crisis, los emigrantes cubanos optan por enviar alimentos, sacrificando las vitales remesas de efectivo que requiere la isla.
POLÍTICA

México envía ayuda humanitaria a Cuba en medio del colapso energético
Cuba advirtió a las aerolíneas que suspenderá el suministro de combustible para aviones durante un mes debido a una crisis energética.
CRISIS

Crisis energética en Cuba obliga a Rusia a evacuar turistas y frenar vuelos

Agregó que la situación "está teniendo un impacto cada vez más grave en los derechos humanos de la gente en Cuba". Hurtado sostuvo que "los objetivos políticos no pueden justificar acciones que en sí mismas violen los derechos humanos".

La oficina de la ONU ratificó su llamado a los Estados "para que levanten medidas sectoriales unilaterales, por las repercusiones indiscriminadas en la población".

Efecto Venezuela

Cuba está sumida desde hace seis años en una grave crisis económica, con fuerte inflación, prolongados apagones y escasez de alimentos y medicinas.

Este cuadro es resultado del endurecimiento de las sanciones estadounidenses, la baja productividad de su economía centralizada y el colapso del turismo.

La situación se ha agudizado por la brusca suspensión del suministro de crudo desde Venezuela, su principal proveedor de combustible durante los últimos 25 años, tras la caída de Nicolás Maduro en una intervención militar estadounidense el 3 de enero.

Dos buques de la Armada de México atracaron el jueves en el puerto de La Habana con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria, enviados por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con el gobierno mexicano, los barcos transportaron 814 toneladas de leche líquida y en polvo, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz y artículos de higiene personal.

En México aún quedan "más de 1,500 toneladas de leche en polvo y frijol pendientes de ser enviadas" a la isla, según informaron autoridades de ese país.

Por su parte, Rusia podría suministrar petróleo a Cuba como parte de su asistencia "humanitaria", informó el jueves el diario ruso Izvestia.

El Ministerio de Desarrollo Económico de Moscú dijo al periódico que "hasta donde sabemos, se espera que Rusia pronto suministre petróleo y derivados de petróleo a Cuba como ayuda humanitaria".

Dos aerolíneas rusas, Rossiya y Nordwind, anunciaron el miércoles la suspensión de sus vuelos hacia Cuba, por las dificultades para el reabastecimiento de combustible.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

La necesidad imperiosa de EEUU de derrocar el régimen comunista de Cuba

Oficina de Derechos Humanos de la ONU busca restablecer su presencia en Venezuela

Cubanos se burlan del llamado 'plan maestro' del régimen: "La mejor medida es que se larguen"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El congresista Mario Díaz-Balart. video
CUBA - EEUU

Washington endurece su hoja de ruta hacia La Habana

 A través de la plataforma Flightradar24 se muestra una aeronave volando sobre el Placer de los Roques, al norte de Varadero y Cárdenas, en la costa de Cuba.
TENSIÓN

Segundo sobrevuelo de avión espía de EEUU a Cuba en menos de una semana. ¿Una señal?

El presidente de Estados Unidos anuncia el fin de la legislación de cambio climático de Barack Obama, considerada la gran estafa verde y dañina para la industria estadounidense.
CASA BLANCA

Trump pone fin a la "gran estafa verde" de la izquierda en EEUU

Imagen de parte del  Puerto de Miami y de fondo la ciudad.
GEOESTRATEGIA

Trump recibirá en Miami a presidentes latinoamericanos aliados

Imagen del Capitolio en Washington, sede del Congreso federal.
CONGRESO/ EEUU

Sólo un demócrata en la Cámara Baja vota a favor de proyecto de transparencia electoral

Te puede interesar

Vista parcial de Calle Ocho, en Miami.
REVITALIZACIÓN

Miami aprueba Distrito de Mejoramiento para la Calle Ocho e impulsa transparencia salarial

Por Daniel Castropé
Byron Donalds.
RESPALDO

Magnates de la IA inyectan $5 millones para llevar a Byron Donalds a la gobernación de Florida

Imagen de referencia de una patrulla de policía.
Tragedia

Dos muertos y un herido por tiroteo en una universidad en el sur de EEUU

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski.
Guerra

Rusia anuncia conversaciones con Ucrania el 17 y 18 de febrero en Ginebra

El congresista Mario Díaz-Balart. video
CUBA - EEUU

Washington endurece su hoja de ruta hacia La Habana