Ucrania, una encrucijada de movilidad humana durante miles de años

El coautor principal, el profesor Mark Thomas (Instituto de Genética del UCL), dijo en un comunicado: "Se pueden encontrar perfiles genéticos muy diferentes entre personas en el mismo momento, en el mismo lugar, con culturas materiales similares y en el mismo contexto arqueológico.

"Obtener ADN de individuos que vivieron hace apenas unos miles de años es una de las muchas maneras en que podemos demostrar que todos tenemos orígenes muy variados, con ancestros de lugares muy lejanos".

El estudio mostró cómo la ascendencia genética en la región del norte del Póntico (lo que hoy es Ucrania) cambió junto con los patrones de migración.

La coautora Dra. Olga Utevska (Universidad Nacional V. N. Karazin de Járkov, Ucrania, y Universidad de Tartu) dijo: "A finales de la Edad del Bronce, alrededor del año 1000 a. C., los patrones de ascendencia genética en los habitantes de esta región son similares a sus contemporáneos en el resto de Europa: una mezcla de los orígenes genéticos de los cazadores-recolectores europeos, los primeros agricultores de Anatolia y los pastores esteparios.

"Es importante señalar que nuestros resultados muestran que estos componentes ancestrales se han encontrado en la región ucraniana desde entonces hasta la actualidad, durante miles de años".

En un caso identificado en el estudio, los investigadores encontraron evidencia de ascendencia del Cercano Oriente en un sitio en el extremo oeste de Ucrania, en un asentamiento de la Edad del Bronce tardía que es notable por ser el único punto conocido de producción de vidrio fuera del Imperio Romano en ese momento. Como la antigua producción de vidrio se concentró en el Medio Oriente, los hallazgos sugieren que los artesanos del Mediterráneo oriental pueden haber estado viviendo en el asentamiento.

Las fuentes arqueológicas e históricas han demostrado anteriormente que desde la Edad del Hierro temprana, alrededor del 1000 a. C., hasta el final de la Edad Media, alrededor del 1500 d. C., era común que los nómadas orientales llegaran a las regiones esteparias de la actual Ucrania oriental y meridional, pero hasta ahora no estaba claro en qué medida estos nómadas se mezclaron con los locales en su camino hacia y después de llegar a la región ucraniana. Este estudio mostró que su composición genética era bastante variada, desde ascendencia esteparia mezclada con el trasfondo genético local, hasta ascendencia principalmente del este de Asia con una mezcla local mínima.

Durante la Edad del Hierro y la Edad Media, las regiones del norte y el oeste de Ucrania estuvieron habitadas por personas con herencia genética tanto de Europa oriental como de Europa occidental y meridional. Estos orígenes diversos también pueden vincularse a las migraciones y conexiones encontradas en registros arqueológicos e históricos.

En ciertas ubicaciones, los investigadores encontraron signos de mezcla basada en el sexo (donde las contribuciones genéticas parecen ser principalmente de hombres o principalmente de mujeres), lo que respalda la hipótesis de que algunos grupos migratorios (incluidos potencialmente los invasores) estaban compuestos principalmente por hombres, que se apareaban con mujeres locales.

Las migraciones y la mezcla que tuvieron lugar en la región ucraniana llevaron al desarrollo de una gran diversidad genética en grupos que de otro modo serían geográfica, cultural y socialmente homogéneos.

