Cinelatino da la bienvenida a la temporada navideña con el estreno de "El sabor de la Navidad"

MIAMI – La alegría, el sabor y las tradiciones que nos unen llegan a Cinelatino este diciembre con una programación navideña para toda la familia. Encabezando la celebración se encuentra el estreno de la comedia mexicana El sabor de la Navidad , la cual se presentará el domingo 21 de diciembre a las 11 p.m. ET/8 p.m. PT . Con tres historias que se entrelazan en plena Ciudad de México, la película nos recuerda que, en estas fechas, el perdón, el amor y la familia siempre encuentran su camino. Para más detalles, siga a @cinelatinonews en Instagram.

Protagonizada por un elenco de lujo incluyendo al ganador del premio Ariel, Andrés Almeida , los nominados Mariana Treviño, Armando Hernández y Mónica Dionne , Pamela Almanza y Marco Treviño , esta cinta se ha convertido en un nuevo clásico navideño. Con escenas llenas de nostalgia, comida deliciosa y momentos emotivos, El sabor de la Navidad es la película perfecta para ver en familia y revivir las tradiciones que nos unen sin importar dónde estemos.

Además, Cinelatino prepara su tradicional Maratón de Navidad, un especial de dos días que llenará el 24 y 25 de diciembre de películas familiares que siempre emocionan. La selección incluye favoritos del público y éxitos de taquilla como ¡Qué despadre!, Un gallo con muchos huevos, Papá o mamá, Juntos pero no revueltos, Me vuelves loca, El mesero, Soundtrack, lado A y la imperdible El sabor de la Navidad. No se pueden perder dos días completos de historias que celebran el amor, la familia y la alegría que definen las fiestas latinas.

Este diciembre, Cinelatino invita a su audiencia a disfrutar de una Navidad llena de música, risas, cine y tradición, con historias que hablan de identidad, unión familiar y la magia que solo nuestra cultura puede transmitir. Para más información y detalles de la programación, el público puede seguir a Cinelatino en Instagram en @cinelatinonews.

Acerca de Cinelatino

