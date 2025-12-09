Cinelatino da la bienvenida a la temporada navideña con el estreno de "El sabor de la Navidad"

MIAMI– La alegría, el sabor y las tradiciones que nos unen llegan a Cinelatino este diciembre con una programación navideña para toda la familia. Encabezando la celebración se encuentra el estreno de la comedia mexicana El sabor de la Navidad, la cual se presentará el domingo 21 de diciembre a las 11 p.m. ET/8 p.m. PT. Con tres historias que se entrelazan en plena Ciudad de México, la película nos recuerda que, en estas fechas, el perdón, el amor y la familia siempre encuentran su camino. Para más detalles, siga a @cinelatinonews en Instagram.
Protagonizada por un elenco de lujo incluyendo al ganador del premio Ariel, Andrés Almeida, los nominados Mariana Treviño, Armando Hernández y Mónica Dionne, Pamela Almanza y Marco Treviño, esta cinta se ha convertido en un nuevo clásico navideño. Con escenas llenas de nostalgia, comida deliciosa y momentos emotivos, El sabor de la Navidad es la película perfecta para ver en familia y revivir las tradiciones que nos unen sin importar dónde estemos.
Además, Cinelatino prepara su tradicional Maratón de Navidad, un especial de dos días que llenará el 24 y 25 de diciembre de películas familiares que siempre emocionan. La selección incluye favoritos del público y éxitos de taquilla como ¡Qué despadre!, Un gallo con muchos huevos, Papá o mamá, Juntos pero no revueltos, Me vuelves loca, El mesero, Soundtrack, lado A y la imperdible El sabor de la Navidad. No se pueden perder dos días completos de historias que celebran el amor, la familia y la alegría que definen las fiestas latinas.
Este diciembre, Cinelatino invita a su audiencia a disfrutar de una Navidad llena de música, risas, cine y tradición, con historias que hablan de identidad, unión familiar y la magia que solo nuestra cultura puede transmitir. Para más información y detalles de la programación, el público puede seguir a Cinelatino en Instagram en @cinelatinonews.
Acerca de Cinelatino
Cinelatino es una subsidiaria de Hemisphere Media Group, Inc., la empresa de medios estadounidense líder dirigida a los crecientes mercados hispanos en los EEUU y latinoamericanos con cadenas de televisión y radio líderes en la industria y una popular oferta de contenido digital. Con sede en Miami, Florida, Hemisphere es dueña y opera el conglomerado WAPA Media, sombrilla que incluye WAPA TV, el canal líder de televisión abierta y el productor de contenido local preeminente en Puerto Rico, WKAQ 580AM y KQ105 FM, las estaciones AM y FM de radio líderes en Puerto Rico, el canal WAPA Deportes, y WAPA Digital. Además, Hemisphere tiene cinco canales de cable hispanos principales en los Estados Unidos (Cinelatino, Pasiones, WAPA América, CentroAméricaTV y Televisión Dominicana), dos canales de cable en América Latina (Cinelatino y Pasiones), crecientes canales FAST en EEUU (TODO CINE; TODO NOVELAS, Más Pasiones; ES24 y WAPA+) y una compañía de distribución de contenido internacional.