lunes 8  de  diciembre 2025
Filme "Una Navidad inesperada": cuando celebras la Pascua en agosto

Danny Devito, Andie MacDowell y Wilmer Valderrama encabezan el elenco de esta cinta en la que Santa Claus se ve obligado a llegar un poco antes

Película Una Navidad inesperada.

Película "Una Navidad inesperada".

Cortesía/Mundo D Película
Danny DeVito en  "Una Navidad inesperada"

Danny DeVito en  "Una Navidad inesperada"

Cortesía/Mundo D Película
Flyer del filme  "Una Navidad inesperada".

Flyer del filme  "Una Navidad inesperada".

Cortesía/Mundo D Película
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- Hay personas para quienes la época navideña es la mejor. Pasan prácticamente todo el año esperando que llegue el momento de sacar el arbolito, colocar la guirnalda en la puerta de la casa y entregarse a todo tipo de celebraciones que tengan que ver con Navidad: compartir cenas y meriendas, cantar villancicos y 'darle play' a la famosa canción de Mariah Carey All I Want for Christmas is You.

Ahora bien, ¿qué pasa cuando de manera forzada se debe celebrar en un mes que no tiene que ver con estas fechas? Pues es eso lo que ocurre en la película Una Navidad inesperada, que llega el próximo jueves 11 de diciembre a la cartelera venezolana, gracias a Mundo D Película.

A Sudden Case of Christmas, algo así como Un repentino caso de Navidad es el título original en inglés de esta producción dirigida por el británico Peter Chelsom, nominado a dos premios Bafta, en una ocasión por el Mejor Cortometraje Treacle, en 1988, y en otra por el Mejor Guion Original de la cinta Hear My Song, en 1993. Entre otros filmes, Chelsom ha estado a cargo de la recordada cinta Shall We Dance, de 2004, con Richard Gere, Jennifer López y Susan Sarandon. En esta oportunidad, el realizador nos presenta lo que podría describirse como una comedia con puntos reflexivos sobre la vida en pareja, la infidelidad y el perdón, en medio de un ambiente navideño a destiempo.

Remake

La historia de Una Navidad Inesperada va así: el matrimonio conformado por Jacob Randall (Wilmer Valderrama) y Abbie Randall (Lucy Devito) está a punto de terminar. Claire (Antonella Rose), la hija de ambos, de 10 años de edad, no lo sabe. Y la pareja decide llevarla a Los Dolomitas, Italia, al hotel de su abuelo Lawrance (Danny Devito), para que sea éste quien le dé la noticia a la pequeña. Todo esto ocurre en pleno verano, y una de las preocupaciones de Claire, cuando se entera de que sus padres se van a divorciar, es que ese año no pasará la Navidad junto a ellos en familia. Es por ello que el complaciente abuelo Lawrance decide apoyar a la niña en eso de adelantar la Navidad en el hotel y convocar una reunión para celebrar como si todos estuviesen en diciembre, con decoración alusiva incluida.

Se suman al plan los abuelos paternos de Claire: Rose “Gams” (Andie MacDowell) y Mark (José Zúñiga), quien oculta un secreto que puede cambiar su relación de pareja para siempre. Otros invitados al plan son Otto (Adrian Dunbar), el simpático y práctico botones del hotel, y Claudia (Valeria Cavalli), una atractiva mujer que vive el sinsabor de una relación que no pudo ser.

Embed

Con todos estos elementos, Chelsom construye un argumento que, principalmente, conmueve, luego hace reír, por lo particular de la situación de celebrar por adelantado y, finalmente, llama a la reflexión sobre la reconciliación que permite la época navideña, a pesar de las diferencias entre quienes celebran. Todo contado teniendo como fondo los hermosos paisajes naturales de Los Dolomitas, alrededor del espectacular Lago Misurina, el más grande del Cadore, región histórica del norte de Italia.

Como es de esperarse, destacan las actuaciones de Andie MacDowell y Danny Devito, en sus respectivos roles de abuelos. A Wilmer Valderrama se le ve en un papel más “serio” para los que se acostumbraron a verlo como el gracioso Fez de la serie That 70´s Show. Aparece en escena como la esposa de Jacob, Lucy Devito, la hija de Danny, quien tiene una prolífica carrera como actriz de diversos géneros cinematográficos, principalmente, de comedia, como su padre.

