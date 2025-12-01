martes 2  de  diciembre 2025
Llega la Navidad a la Casa Blanca, la primera en el segundo mandato de los Trump

La pieza central es un árbol de 5,5 metros de altura en el Salón Azul, un abeto decorado con estrellas doradas para conmemorar a las familias de los caídos en combate

Adornos navideños en el Gran Vestíbulo de la Casa Blanca en Washington, D. C., el 1 de diciembre de 2025, durante una visita de prensa.

Foto de SAUL LOEB / AFP

Foto de SAUL LOEB / AFP
La casa de jengibre de la Casa Blanca se ve en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 1 de diciembre de 2025, durante una gira de prensa para presentar decoraciones navideñas.&nbsp;

(Foto de SAUL LOEB / AFP) 

(Foto de SAUL LOEB / AFP)
Adornos navideños en la Sala Verde de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 1 de diciembre de 2025, durante una gira de prensa dedicada a la decoración navideña.&nbsp;

(Foto de SAUL LOEB / AFP) 

(Foto de SAUL LOEB / AFP)
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON - La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, develó las decoraciones navideñas de este año en la Casa Blanca. El tema elegido por la primera dama es "El hogar está donde está el corazón", a pesar de que pasa relativamente poco tiempo en Washington y prefiere Nueva York o Florida.

Las decoraciones incluyen un retrato gigante hecho en piezas de Lego de su esposo de 79 años, una enorme Casa Blanca de jengibre, miles de mariposas decorativas y más de 50 árboles de Navidad. Esta es la primera temporada navideña del segundo mandato de Trump.

"Calidez y comodidad"

"El hogar no es solamente un espacio físico; es la calidez y la comodidad que llevo dentro, sin importar dónde me encuentre", dijo Melania Trump en un comunicado.

En años anteriores, las exposiciones navideñas más imponentes se ubicaron tradicionalmente en el ala este, donde están las oficinas de la primera dama, y por donde ingresan los invitados a los eventos de temporada de la Casa Blanca.

Pero el ala este está reducida a escombros debido a la remodelación ordenada por Trump para crear un salón de baile, a un costo de 300 millones de dólares.

Este lunes los trabajadores aún estaban derribando los últimos ladrillos del edificio.

Así que las decoraciones de este año fueron colocadas en la mansión principal del 1600 de la avenida Pensilvania, en un espacio más reducido que en años anteriores.

La pieza central es un árbol de 5,5 metros de altura en el Salón Azul, un abeto decorado con estrellas doradas para conmemorar a las familias de los miembros del servicio estadounidense caídos en combate.

Las decoraciones también incluyen colores rojo, azul y blanco para conmemorar los 250 años de la Independencia estadounidense, y adornos de la iniciativa educativa "Sé el mejor" de Melania Trump.

FUENTE: Con información de AFP

