Marc Anthony estrena "Feliz Navidad / I Wanna Wish You a Merry Christmas"

MIAMI.- Marc Anthony se une a la tradición decembrina y estrena Feliz Navidad / I Wanna Wish You a Merry Christmas, una vibrante reinterpretación con ritmos de salsa del querido clásico navideño. La pieza se encuentra disponible en Amazon Music Original.

Con su característico sonido y energía, Marc presenta una versión fresca de esta popular canción, impregnada del espíritu de familia, de comunidad y de la alegría que definen la experiencia latina durante las fiestas. Esta interpretación también destaca el compromiso constante de Amazon Music de celebrar a los artistas latinos y las tradiciones culturales que conectan a las comunidades alrededor del mundo.

Rocío Guerrero, directora de Latin-Iberia en Amazon Music, manifestó el orgullo de la plataforma musical de compartir propuestas de talentosos artistas en estas fechas.

"En Amazon Music, creemos en celebrar la música e historias que nos unen, especialmente en una temporada que trata sobre conexión y alegría. Puerto Rico siempre ha sido un corazón latente de la música latina, marcando generaciones con su ritmo, emoción y arte. Después de celebrar el vibrante espíritu de la isla con la presentación histórica de Bad Bunny este año, colaborar con Marc Anthony en su poderosa reinterpretación de Feliz Navidad se siente como una continuación natural de esa historia. A través de proyectos como este, no solo rendimos homenaje a los íconos que dieron forma a la música latina, sino que también profundizamos nuestra inversión en las comunidades y culturas que siguen definiéndola".

Guerrero enfatizó que esta propuesta de Marc Anthony es una forma de honrar el legado de José Feliciano.

"La Navidad siempre ha sido música, familia y conexión, esa sensación de estar rodeado de las personas y los sonidos que te recuerdan de dónde vienes. Grabar Feliz Navidad para Amazon Music fue una forma de honrar el legado de José Feliciano y una oportunidad de presentar este clásico a mi manera. Es una canción que ha llevado alegría a generaciones durante muchos años, y para mí era muy importante mantener ese sentimiento en esta versión. Este es mi regalo especial esta temporada para todos los que celebran alrededor del mundo".

Celebrar la navidad

Los fanáticos pueden escuchar Feliz Navidad / I Wanna Wish You a Merry Christmas exclusivamente en Amazon Music, destacada en la playlist Felices Fiestas, así como en la nueva estación de radio navideña Feliz Navidad, o simplemente diciendo: "Alexa, pon la nueva canción navideña de Marc Anthony".

El nuevo sencillo de Marc Anthony destaca la continua inversión de Amazon Music en artistas latinos y en historias navideñas, siguiendo la tradición de presentar voces diversas de todo el mundo. Él se une a una lista internacional de artistas que presentan Amazon Music Originals esta temporada, incluyendo a Gwen Stefani con Shake The Snow Globe (de Oh. What. Fun.), Kylie Minogue con XMAS, Mariah The Scientist con Santa Baby, Marco Mengoni con Coming Home (disponible el 7 de noviembre), Vanessa Mai con Christmas In This Room, Amir con Words, Spacey Jane con Please Come Home For Christmas, y más.

Estas versiones de clásicos festivos se suman a la creciente colección de éxitos navideños de Amazon Music, que ya incluye temas icónicos como Navidad En Cada Esquina de Camilo y Evaluna, Jingle Bell Rock de Jesse & Joy, Christmas Tree Farm (Old Timely Version) de Taylor Swift, Cozy Little Christmas de Katy Perry, y Happy Xmas (War Is Over) de John Legend.