miércoles 28  de  octubre 2026
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Florida, segundo estado con el seguro de auto más caro respecto al salario

Florida ocupa el segundo lugar del ranking nacional: el seguro de auto consume 6.45% del salario promedio. Conozca las cifras y cómo se calculó el estudio

Florida entre las primas más elevadas.&nbsp;

Florida entre las primas más elevadas. 

CMP/IA
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- Florida ocupa el segundo lugar entre los 50 estados donde el seguro de auto representa la mayor proporción del salario promedio, según un estudio de Save Max Auto, que destaca que la prima anual promedio en Florida es de $4,171, equivalente al 6.45% de un salario anual promedio de $64,670.

Florida tiene la prima de auto más alta del ranking

El costo promedio de la prima de seguro de auto en Florida asciende a $347.58 al mes. Aunque es la prima anual más alta entre los estados analizados, Florida no ocupa el primer puesto porque su salario promedio también supera al de Louisiana, que encabeza la lista.

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En Louisiana, el estado con la mayor proporción del salario destinada al seguro, la prima anual promedio es de $3,978 y el salario promedio, de $56,600. El seguro representa allí el 7.03% del salario: 0.58 puntos porcentuales más que en Florida.

Nevada ocupa el tercer lugar, con una proporción del 5.74%. Así, Florida supera a Nevada por 0.71 puntos porcentuales.

Florida frente al mejor y al peor puesto

El ranking mide qué proporción del salario promedio se destina al seguro. Por esa medida, Louisiana es el estado con la carga más alta, mientras que Vermont tiene la más baja, con un 2.13%.

En Vermont, la prima anual promedio es de $1,470 y el salario promedio es de $69,050. La proporción de Florida es 4.32 puntos porcentuales mayor, y su prima anual promedio supera la de Vermont por $2,701.

Estos resultados comparan promedios estatales. No indican cuánto paga cada conductor, pues el costo de una póliza puede variar según la persona y su cobertura.

Cómo se calculó el ranking del seguro de auto

Save Max Auto comparó la prima anual promedio de cada estado con su salario anual promedio y ordenó los resultados según el porcentaje del ingreso destinado al seguro. La fórmula descrita por el estudio es: Prima anual promedio ÷ salario anual promedio × 100.

El estudio señala que utilizó datos de primas de Bankrate y datos salariales de las Estadísticas de Empleo Ocupacional de la Oficina de Estadísticas Laborales. La información compartida no detalla otros supuestos, como los perfiles de conductores o las coberturas incluidas en las primas.

Con el propósito de aliviar el incremento de las primas de seguro, Florida aprobó en 2022 medidas para combatir el fraude relacionado con el seguro de vehículos y, en 2023, una reforma de la justicia civil que buscó desalentar demandas frívolas y modificó las reglas para ciertos reclamos contra aseguradoras. Aun con esos cambios, el estado ocupa el segundo lugar en el estudio por la proporción del salario promedio destinada al seguro de auto.

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