Voto anticipado en Broward termina el 1 de noviembre: ¿dónde votar?

Los votantes de Broward podrán ejercer el voto anticipado hasta el domingo 1 de noviembre.

MIAMI.- El voto anticipado para las elecciones generales en Broward terminará este domingo, 1 de noviembre, y hasta entonces, los votantes registrados, sin importar donde vivan en el condado, pueden acudir a cualquiera de los 30 centros habilitados, entre las 7:00 a.m. a 7:00 p.m, incluido el fin de semana, según informó en comunicado de prensa el supervisor de elecciones condal, Joe Scott.

Los electores pueden consultar la lista de centros y ver su boleta de muestra personalizada en BrowardVotes.gov. Para votar, deben presentar una identificación vigente y válida con foto y firma. Si la identificación con foto no incluye firma, deben llevar otra identificación que sí la tenga.

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Cada centro de voto anticipado cuenta con equipos para facilitar el voto accesible.

No habrá votación presencial el 2 de noviembre

El documento explica que una vez concluido el voto anticipado, no se podrá votar en persona el lunes 2 de noviembre. Quienes deseen votar presencialmente deberán acudir el martes 3 de noviembre a su precinto asignado, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. No obstante, los votantes que estén en fila a las 7:00 p.m. podrán ejercer su derecho al voto.

A diferencia del voto anticipado, el día de las elecciones no se puede votar en cualquier centro. Cada elector debe ir a su precinto correspondiente.

Cómo entregar una boleta de voto por correo

Aquellos que eligieron votar por correo pueden depositar su boleta en una estación segura de recepción ubicada en cualquiera de los 30 centros de voto anticipado, durante el horario de votación y hasta el domingo 1 de noviembre.

Sin embargo, el 2 y el 3 de noviembre, las boletas por correo deberán entregarse en una de las siete oficinas permanentes del Supervisor de Elecciones. Las ubicaciones y los horarios designados para dejar las boletas después del voto anticipado están disponibles en BrowardVotes.gov.

La oficina electoral debe recibir las boletas del voto por correo completadas a más tardar a las 7:00 p.m. del martes 3 de noviembre. No se pueden dejar en los centros de votación que operen el día de las elecciones generales.

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