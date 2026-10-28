miércoles 28  de  octubre 2026
ELECCIONES GENERALES

Voto anticipado en Broward termina el 1 de noviembre: ¿dónde votar?

Broward ofrece voto anticipado hasta el 1 de noviembre y opciones para entregar boletas por correo. Consulta sedes, horario y requisitos en BrowardVotes.gov.

Los votantes de Broward podrán ejercer el voto anticipado hasta el domingo 1 de noviembre.&nbsp;

Los votantes de Broward podrán ejercer el voto anticipado hasta el domingo 1 de noviembre. 

CMP/IA
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- El voto anticipado para las elecciones generales en Broward terminará este domingo, 1 de noviembre, y hasta entonces, los votantes registrados, sin importar donde vivan en el condado, pueden acudir a cualquiera de los 30 centros habilitados, entre las 7:00 a.m. a 7:00 p.m, incluido el fin de semana, según informó en comunicado de prensa el supervisor de elecciones condal, Joe Scott.

Dónde votar temprano en Broward y qué llevar

Los electores pueden consultar la lista de centros y ver su boleta de muestra personalizada en BrowardVotes.gov. Para votar, deben presentar una identificación vigente y válida con foto y firma. Si la identificación con foto no incluye firma, deben llevar otra identificación que sí la tenga.

Lee además
Imagen concerniente a las primeras horas de votaciones anticipadas en las elecciones del Distrito 4 de Miami
VOTACIÓN TEMPRANA

¿Dónde y cómo votar desde hoy en el sur de Florida? Comienza periodo de elecciones anticipadas
Un cartel señala un centro de votación instalado el día de las elecciones en Miami, Florida.
Comicios

Trump asegura que reconocerá el resultado de las elecciones legislativas "si son honestas"

Cada centro de voto anticipado cuenta con equipos para facilitar el voto accesible.

No habrá votación presencial el 2 de noviembre

El documento explica que una vez concluido el voto anticipado, no se podrá votar en persona el lunes 2 de noviembre. Quienes deseen votar presencialmente deberán acudir el martes 3 de noviembre a su precinto asignado, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. No obstante, los votantes que estén en fila a las 7:00 p.m. podrán ejercer su derecho al voto.

A diferencia del voto anticipado, el día de las elecciones no se puede votar en cualquier centro. Cada elector debe ir a su precinto correspondiente.

Cómo entregar una boleta de voto por correo

Aquellos que eligieron votar por correo pueden depositar su boleta en una estación segura de recepción ubicada en cualquiera de los 30 centros de voto anticipado, durante el horario de votación y hasta el domingo 1 de noviembre.

Sin embargo, el 2 y el 3 de noviembre, las boletas por correo deberán entregarse en una de las siete oficinas permanentes del Supervisor de Elecciones. Las ubicaciones y los horarios designados para dejar las boletas después del voto anticipado están disponibles en BrowardVotes.gov.

La oficina electoral debe recibir las boletas del voto por correo completadas a más tardar a las 7:00 p.m. del martes 3 de noviembre. No se pueden dejar en los centros de votación que operen el día de las elecciones generales.

[email protected]

Temas
Te puede interesar

Maestros y seguridad escolar dependen del voto en Miami-Dade

Casi la mitad del voto anticipado es hasta ahora de registrados demócratas

La vivienda pasa factura a la izquierda española: "¿A quién diablos voto yo ahora?"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Exministro de Petróleos de Venezuela (PDVSA) El Aissami,
VENEZUELA

Tareck El Aissami aparece como "capturado" en la lista de ICE: esto es lo que se sabe

La captura de pantalla muestra el gesto de intimidación de la delegación cubana encabezada por el canciller de la isla, Bruno Rodríguez, contra el embajador de EEUU en la ONU, Mike Waltz, durante una sesión en Naciones Unidas.
Escándalo

Tensión en la ONU: embajador de EEUU planta cara al canciller cubano y lanza una advertencia

El subsecretario de Planificación del Departamento de Estado, Jeremy Lewin.
EEUU

Se va un asesor clave de Marco Rubio: ¿qué cambia para Cuba y Venezuela?

Jorge Tuto Quiroga, expresidente boliviano, en el Diálogo Presidencial del Grupo IDEA.
DIÁLOGO PRESIDENCIAL 2026

¿Qué puede cambiar en América Latina en 2027? La advertencia de Tuto Quiroga

Imagen referencial
ESTADO DEL TIEMPO

¿Ya pasó lo peor? El mar aún puede inundar calles en el sur de Florida

Te puede interesar

Flávio Bolsonaro a su arribo a Miami.
CON ESPOSA E HIJAS

Bolsonaro llega a Miami tras salir de Brasil: qué hay detrás de su viaje a EEUU

Por Daniel Castropé
Cilia Flores (izquierda) en una audiencia con el exdictador de Venezuela, Nicolás Maduro (derecha) en Nueva York, en dibujo de la artista Jane Rosenberg
DUELO

Muere juez Alvin Hellerstein que llevaba la causa de Nicolás Maduro

El exitoso multimillonario  Elon Musk.
TECNOLOGíA

Putin afirma: "Musk es un genio, un verdadero genio"

Florida entre las primas más elevadas. 
PAGAMOS MÁS

Florida, segundo estado con el seguro de auto más caro respecto al salario

Imagen referencial
ESTADO DEL TIEMPO

¿Ya pasó lo peor? El mar aún puede inundar calles en el sur de Florida