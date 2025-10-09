Cómo evitar ser víctima del "road rage" en las ciudades con más tráfico

MIAMI .- Un nuevo estudio revela cuáles son las ciudades con peor tráfico en EEUU: Miami (#3) y Nueva York (#6) están entre las primeras de la lista. Más congestión no solo significa más tiempo perdido, sino también más accidentes: choques por alcance, cambios bruscos de carril y, un fenómeno cada vez más común, el “road rage” o ira y agresión vial.

“Un porcentaje muy alto de conductores en EEUU ha reportado haber sido objeto o testigo de comportamientos de agresión vial”, indica la abogada Jany Martínez-Ward , socia fundadora y directora de The Ward Law Group , una de las mejores firmas de abogados independientes con reclamaciones exitosas en Miami.

El 96% de los conductores admite haber tenido comportamientos agresivos al volante durante el último año, según un nuevo estudio de la AAA Foundation for Traffic Safety.

Desde exceder los límites de velocidad y conducir muy cerca del vehículo de adelante, hasta cortar el paso a otros conductores, manejar de forma agresiva se ha vuelto casi una experiencia universal.

En Florida, hay también un aumento de incidentes de “road rage” que involucran armas de fuego. Un reciente caso en Orlando (#12 en la lista) involucró a una pareja que fue arrestada después de disparar a otro vehículo en un incidente de furia al volante con su bebé de ocho meses en el asiento trasero.

Cifras de NHTSA señalan que en un período de siete años se atribuyeron más de 12.000 lesiones y más de 200 homicidios a incidentes de “road rage” en el país.

En este escenario, la abogada de accidentes Jany Martínez-Ward explica qué hacer si eres víctima de “road rage” mientras conduces:

-Mantener la calma. No responder con gestos ni palabras agresivas, ya que la confrontación sólo puede escalar la situación.

-No detener el vehículo, ni salir. Seguir conduciendo con precaución. Nunca bajarse a enfrentar al otro conductor.

-Evitar el contacto visual prolongado. Esto puede interpretarse como un desafío. Concentrarse en la carretera.

-Buscar un lugar seguro. Conducir hacia una estación de policía, una gasolinera concurrida o un lugar público bien iluminado. Llamar al 911 y reportar la situación con la mayor cantidad de detalles posible (color, modelo, placas del vehículo).

-Documentar si es seguro hacerlo. Un video grabado con una dashcam o el celular puede servir como prueba después, siempre que no pongamos la seguridad en riesgo. La prioridad es la seguridad física, y está por encima de cualquier insulto o daño material.

Es importante recordar que en caso de que este comportamiento resulte en un accidente, los pasos a seguir son los mismos de siempre (siempre y cuando no pongan tu seguridad en riesgo). En este caso, también es importante llamar al 911 para conseguir un reporte policial, capturar fotos y videos de ambos vehículos y de la escena del accidente. Y llamar a un abogado de accidentes para que recibas el apoyo que necesitas desde el primer instante.

Cada segundo que pasa puede hacer la diferencia en cuanto a la compensación monetaria que podrías recibir como víctima de accidente.

abogada La abogada Jany Martínez-Ward. Cortesía

Jany Martínez-Ward es abogada de accidentes con más de 15 años de experiencia defendiendo los derechos de víctimas de accidentes en Florida y Nueva York. Fundadora de The Ward Law Group ampliamente reconocida como una de las firmas de abogados más confiables en Florida para las víctimas de accidentes automovilísticos. @janymartinezward