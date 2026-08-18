¿Cómo vota Miami sobre fechas de elecciones y contrato del Marine Stadium?

MIAMI.- Como parte del proceso electoral de agosto 2026, los votantes de la Ciudad de Miami acudieron a las urnas para votar sí o no a dos importantes propuestas del ayuntamiento: cambiar las elecciones en Miami de años impares a años pares y suscribir un acuerdo de gestión privada para reactivar el Miami Marine Stadium.

A la propuesta No. 1, para cambiar las elecciones generales y las de segunda vuelta de años impares a años pares a partir de los años 2034 y 2036, el 60.11% del electorado optó por el sí, mientras que el 39.89% votó no, lo que, aun reñida, valida la consulta.

Esta enmienda trataba de promover la asistencia de votantes a las urnas al hacer coincidir las elecciones municipales con las campañas condales, estatales, legislativas y presidenciales.

La iniciativa No. 2, autorizar al ayuntamiento a entrar en un acuerdo de gestión de 40 años para remodelar el Miami Marine Stadium y reabrir el emblemático recinto frente al mar, tras 34 años de abandono desde que fue dañado por el huracán Andrew en 1992, fue aprobada por el 68.70% de los votantes, mientras el 31.30% desaprueba la gestión. Por lo tanto, la iniciativa es adoptada.

¿Cómo eran las dos preguntas presentadas?

Referendo No1: “¿Deberá enmendarse la Carta Constitucional de la Ciudad para cambiar las elecciones generales y las elecciones de segunda vuelta de años impares a años pares a partir de los años 2034 y 2036, y celebrarlas cada cuatro años a partir de entonces, de manera que las elecciones generales coincidan con cualquier elección estatal o condal; modificar el período de cualificación y aclarar que los mandatos de los cargos electos en los años 2031 y 2033 se reducirán a tres años debido a dicho cambio?”

Referendo No2: ¿Deberá la Ciudad suscribir un acuerdo de gestión con Global Spectrum L.P. para activar y gestionar eventos en el estadio marítimo histórico conocido como Miami Marine Stadium y en el Flex Park, ubicados en 3501 Rickenbacker Causeway, Miami, FL, como se detalla a continuación?

La Ciudad recibiría el 93% de los ingresos brutos por concepto de ventas de todos los eventos después de deducir una cuota mensual de gestión de $33,333.

La Ciudad recibiría el 85% de los ingresos por patrocinio.

Plazo de vigencia de 40 años.

Global Spectrum pagará a la Ciudad hasta $10,000,000 para contribuir a la restauración del histórico Miami Marine Stadium.

Porcentajes

En 2006 Florida aumentó el porcentaje requerido del 51% al 60% para lograr la aprobación de enmiendas constitucionales, que, irónicamente, fue aprobada entonces por medio de un referendo por menos del 60%, el 57,78% de los electores.

En el resto del país, el porcentaje requerido varía por estado. Incluso muchos mantienen el 50% más uno como mínimo para adoptar una propuesta popular.