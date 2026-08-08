El voto, columna vertebral de la democracia

MIAMI.- Es tiempo de comicios y recordamos la importancia del voto como vehículo primario para defender el bienestar de la sociedad y la nación. Tal como plantean estudiosos y testigos de la historia, la democracia depende de la participación de los votantes.

Estos días, y hasta el 18 de agosto, votamos por contiendas primarias congresuales federales y estatales, así como jueces, algún comisionado condal e importantes referendos que incidirán en la vida diaria de todos.

EEUU Miami supera a Nueva York en costo de vida por primera vez en la historia

Como dijo el juez miembro de la Corte Suprema de Estados Unidos Thurgood Marshall (1967-1991) “el voto es el instrumento más poderoso que el ser humano ha concebido para derribar la injusticia”.

Otra cita célebre, tal vez la más contundente de un jurista estadounidense, Earl Warren, miembro de la Corte Suprema de 1953 a 1969: "El derecho al voto es la piedra angular de la democracia."

En efecto, la democracia requiere la más amplia participación posible de los ciudadanos. Juntos definen decisiones colectivas que van de elegir a representantes adecuados o eliminar a quienes no lo sean.

“Si nos cruzamos de brazos. Si dejamos que otro elija por nosotros, iríamos directamente al abismo”, comentó Pablo Santana, miembro de mesa electoral en Miami.

“Yo crecí en una dictadura y conozco muy bien la importancia del voto. Por muy sencilla que parezca una elección, ejerzo mi derecho siempre”, afirmó.

Apatía

Ciertamente, la apatía electoral puede tener múltiples causas, como desinterés, desconfianza, barreras prácticas, falta de información o la percepción de que un voto no hace diferencia.

"La democracia no se sostiene únicamente con leyes e instituciones; necesita ciudadanos que participen. Cada voto fortalece la legitimidad de nuestras elecciones y ayuda a que el gobierno represente la voz de toda la comunidad", afirmó.

En otras palabras, no participar también tiene consecuencias: las elecciones las deciden quienes acuden a las urnas.

Es por ello por lo que vemos alcaldes y comisionados electos por el 20% del electorado que acudió a las urnas. La otra gran parte, el 80%, optó por no votar y no sabremos si el funcionario elegido o el tema aprobado o desaprobado fueron las mejores opciones.

Carmen, vecina de Coral Gables, fue enfática cuando dijo: “No critico a quien opte por no votar, aunque no entiendo por qué se inscribió para votar si no ejerce el sufragio. Luego, cuando no le guste lo que un funcionario haga o cómo un referendo le afecta, sentirá remordimiento”.

Participar

No se trata de persuadir a votar por un candidato o partido, sino animar a participar en el proceso democrático. Centrar el mensaje en el valor del voto como herramienta cívica y en la importancia de informarse para tomar una decisión.

"Entiendo que personas se sientan decepcionadas por promesas incumplidas, corrupción o polarización política, pero cuando una persona decide no votar, otros deciden por ella. La abstención influye en el resultado final”, reclamó el miembro de mesa electoral.

Antes de decidir no participar, vale la pena revisar las propuestas, el historial y la trayectoria de los candidatos, así como las iniciativas que aparecerán en la boleta, sobre todo ahora que es mucho más fácil con internet.

"Nadie debe decirte por quién votar. Lo importante es que tu decisión sea el resultado de tu propio análisis”, resaltó.

El voto no garantiza la elección perfecta, pero sí permite que cada ciudadano tenga voz en las decisiones que afectan a su comunidad.

Al final, un buen votante debe centrarse en los asuntos que más afecten a su comunidad, en vez de enfocarse en posiciones partidistas.

De hecho, el lema de la autoridad de Elecciones en Miami-Dade es "informed, empowered, and election-ready”, que es lo mismo que “informado, preparado y listo para votar”.

Verificar

Con el propósito de facilitar el voto de la mayor cantidad de personas inscritas, exhortamos a consultar su ficha de votante y boleta en el portal de la autoridad de Elecciones de Miami-Dade.

Visite Your Voter Information en VoteMiamiDade.gov en internet. Seleccione idioma, sea inglés, español u otro, y escriba su nombre y apellido, así como la fecha de nacimiento, mes/día/año. Haga clic en los cuadrillos de aceptar y ‘no soy robot’.

Acto seguido, tendrá su ficha personal con fecha de inscripción, lugar de residencia, afiliación política si tiene, colegio electoral, etc. En este apartado está la muy importante casilla que le permitirá ver la boleta que le corresponde View Sample Ballot.

Léala, analícela, infórmese sobre candidatos o asuntos que aparecen en la papeleta. Puede incluso imprimirla y hacer el ejercicio electoral en casa, para estar preparado cuando acuda al colegio electoral. Eso le ayudará a ahorrar tiempo y evitar errores.

Digamos que vive en la Ciudad de Miami y en el distrito condal número 5. Aquí tiene cinco apartados para jueces por elegir, el puesto de comisionado condal y dos referendos, uno para cambiar las elecciones en Miami de años impares a años pares y el otro para suscribir un acuerdo de gestión privada para reactivar el Miami Marine Stadium.

Opciones

El plazo para solicitar el voto por correo postal, o incluso solicitar su boleta para contestarla en casa y luego llevarla al buzón habilitado, culmina el 6 de agosto a las 5 p.m.

Si usted solicitó el voto por correo, la autoridad de Elecciones aconseja enviarlo por el servicio postal una semana antes del 18 de agosto o acercarse a cualquiera de los locales habilitados durante la elección anticipada hasta el domingo 16, para depositar su boleta, debidamente guardada en el sobre especial que le facilitaron, en el buzón especial y custodiado que fue asignado en el lugar por la autoridad de Elecciones.

Si usted no puede acudir a una oficina de correos o al buzón especial habilitado llame al 305-499-8444 para obtener información, ya que pudiera asignar a una persona para entregar el voto, pero probablemente tenga que adjuntar una declaración firmada por un médico, en papel membretado, que afirme que se trata de una situación médica y que el votante no puede acudir al local habilitado para entregar su voto o enviarlo por correo postal.

Las elecciones anticipadas culminan el 16 de agosto. Hay 23 locales habilitados, disponibles de 7 am a 7 pm de lunes a domingo, a los que puede acudir para ejercer el sufragio por anticipado, sin importar el colegio electoral que está asignado en su carné de votante.

Si no ejerce la votación anticipada tiene que acudir al colegio electoral que aparece en su tarjeta de votante el martes 18 de agosto, de 7 am a 7 pm.

Recuerde tener a mano su tarjeta de votante e identificación personal oficial, como puede ser su carné de conducir, residencia en Florida o pasaporte estadounidense.

Verifique la afiliación política en su tarjeta de votante. Puede haber casos de cambios que no fueron solicitados. En ese caso, llame al número 305-499-8444 para corregir el error.

Recordemos que solo los miembros de partidos políticos pueden votar en las elecciones primarias partidistas en Florida, aunque hay casos, como el Distrito 109 de la Cámara de Representantes de Florida, donde no hay oposición partidista y todos los votantes, independientemente de su afiliación, pueden votar en la elección primaria del Partido Demócrata para ese cargo. Esto se conoce como una Elección Primaria Universal.

Hay que tener muy claro que, si no es ciudadano estadounidense, aunque sea residente permanente en el país, e intenta votar puede ser severamente penalizado e incluso deportado.