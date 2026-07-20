lunes 20  de  julio 2026
Fútbol

España hace historia: campeona del mundo en fútbol femenino y masculino

La selección de Luis de la Fuente se unió a la campeona del mundo femenina y convirtió a España en el primer país con ambos títulos de forma simultánea.

Los jugadores españoles celebran con el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA durante la ceremonia de clausura tras la final del Mundial de Fútbol de 2026 entre España y Argentina

Los jugadores españoles celebran con el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA durante la ceremonia de clausura tras la final del Mundial de Fútbol de 2026 entre España y Argentina

Por Pedro Felipe Hernández

España volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol. Con la victoria por 1-0 sobre Argentina en la final del Mundial 2026, la selección dirigida por Luis de la Fuente conquistó su segunda Copa del Mundo masculina y alcanzó un logro sin precedentes a nivel internacional.

El título obtenido en el MetLife Stadium permitió a España convertirse en el primer país que ostenta de manera simultánea los campeonatos del mundo de fútbol masculino y femenino, un hito nunca antes conseguido por otra selección.

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La selección femenina mantiene la corona mundial desde el 20 de agosto de 2023, cuando derrotó 1-0 a Inglaterra en la final disputada en Sídney. Aquel encuentro se resolvió con un gol de Olga Carmona, que dio a España el primer Mundial femenino de su historia.

Tres años después, el equipo masculino completó el doblete al imponerse también por 1-0 a Argentina en la final del Mundial 2026. Ferran Torres marcó el único gol del partido y aseguró el histórico título para la Roja.

El fútbol español buscará prolongar su dominio en las próximas grandes citas internacionales. El Mundial femenino de 2027 se disputará en Brasil, mientras que la Copa del Mundo masculina de 2030 tendrá como principales sedes a España, Portugal y Marruecos, con partidos inaugurales y conmemorativos en Uruguay, Argentina y Paraguay.

FUENTE: EFE

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