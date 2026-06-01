lunes 1  de  junio 2026
DICTADURA

ONU: Piden investigar muerte de líder indígena preso en Nicaragua

Brooklyn Rivera, fue detenido en septiembre de 2023 tras denunciar la situación de las poblaciones indígenas durante una conferencia internacional

El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.

El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.

Jairo CAJINA / Nicaraguan Presidency / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El grupo de expertos de la ONU sobre Nicaragua pidió el lunes una investigación tras la muerte del exparlamentario y líder indígena Brooklyn Rivera, considerado un preso político del régimen de Daniel Ortega.

Rivera, de 73 años, fue detenido en septiembre de 2023 tras denunciar la situación de las poblaciones indígenas durante una conferencia internacional.

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Este reconocido líder "miskito", la etnia más importante de la costa caribeña de Nicaragua, murió por complicaciones de salud.

El grupo de expertos sobre Nicaragua "condenó de manera enérgica" su fallecimiento mientras se encontraba detenido.

Desaparición forzada

"La desaparición forzada de Rivera bajo custodia del Estado configura un crimen internacional del cual el Estado de Nicaragua es legalmente responsable", afirmó en un comunicado Ariela Peralta, una de las expertas.

Estos expertos, mandatados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero que no hablan en nombre de la organización, expresaron su "profunda preocupación" ante las informaciones que apuntan a que las autoridades tomaron control de sus restos, limitaron la participación de su familia durante su funeral, y detuvieron a varios familiares y simpatizantes que acudieron a rendirle homenaje.

"Conforme al Derecho Internacional, Nicaragua debe llevar a cabo una investigación independiente sobre la muerte en custodia de Brooklyn Rivera, garantizar una autopsia transparente, devolver sus restos mortales a su familia sin retraso, y garantizar la rendición de cuentas por su desaparición forzada y otras violaciones de derechos humanos relacionadas", pidió Jan-Michael Simon, presidente del grupo de expertos.

"Preso de conciencia"

El 1 de mayo, otros expertos de la ONU exigieron al régimen de Nicaragua que aportara pruebas de que Rivera seguía con vida.

Brooklyn Rivera era un dirigente del partido indígena Yatama (Hijos de la madre tierra unidos), que defiende los derechos de las comunidades originarias de Nicaragua.

Amnistía Internacional lo consideraba un "preso de conciencia" de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en el poder desde 2007, y Estados Unidos exigía su liberación.

"Desgraciadamente ha dejado este plano de vida", aseguró el Ministerio de Salud nicaragüense en un comunicado publicado el domingo en medios oficialistas.

Según ese reporte, el "deterioro físico y neurológico" de Rivera fue "consecuencia de una bacteria generada por el virus del COVID-19".

Desde el exilio, la hija del dirigente, Tininiska Rivera, rechazó en un comunicado la versión oficial según la cual el líder indígena estuvo rodeado de sus seres queridos en sus últimos momentos, y responsabilizó al régimen del deterioro del estado de salud de su padre.

El 12 de marzo, el grupo de expertos sobre Nicaragua había pedido a los gobernantes nicaragüenses que proporcionaran información sobre la suerte y el lugar de detención de Brooklyn Rivera.

FUENTE: Con información de AFP

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