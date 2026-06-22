lunes 22  de  junio 2026
Fútbol

Cristiano Ronaldo bajo la lupa tras un debut discreto en su sexto mundial

Cristiano Ronaldo inicia su sexto mundial bajo la sombra de otras estrellas del balón que han logrado iluminar los primeros partidos del Mundial

El delantero portugués Cristiano Ronaldo, participa en una sesión de entrenamiento en el Gardens North County District Park en Palm Beach Gardens

El delantero portugués Cristiano Ronaldo, participa en una sesión de entrenamiento en el Gardens North County District Park en Palm Beach Gardens

Por Pedro Felipe Hernández

El estreno sin brillo de Cristiano Ronaldo en su sexto mundial ha reabierto el debate sobre su rol en la selección de Portugal a sus 41 años, justo en la antesala del duelo frente a Uzbekistán.

El capitán portugués quedó bajo la sombra de otras estrellas del balón que han logrado iluminar los primeros partidos del Mundial, como Kylian Mbappé y Kanne, ambos con dobletes, e incluso su eterno rival, Lionel Messi, que marcó un triplete en su también sexto mundial.

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Esto no es una situación nueva para Cristiano Ronaldo, puesto que nunca ha llegado a una final de un Mundial, su mejor resultado fue una semifinal en 2006, cuando Portugal perdió contra Francia. A sus 41 años, y tras llegar al Al-Nassr en 2023, sigue siendo un jugador importante, aunque ya no destaca por su velocidad y juega más como delantero centro.

Sin embargo, este martes el ganador de cinco Balones de Oro, buscará reivindicarse ante Uzbekistán, un rival que parece propicio para que Portugal arranque con fuerza el torneo y para que el delantero de Madeira transforme las críticas en impulso.

La Seleçao aún no está en una situación complicada, pese a tener un punto sigue dependiendo de sí misma, pero necesita crear una dinámica de potencial campeón, encontrando una solución colectiva más que un héroe solitario.

En su cuenta de Instagram, Ronaldo envió un mensaje de motivación a sus más de 665 millones de seguidores: "No fue el inicio que queríamos, pero está muy lejos de haber terminado. Cabeza en alto, pensemos ya en el próximo partido".

FUENTE: AFP

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