Cuando el talento se vuelve cultura: Pilar Torres y Axsa Narváez redefinen la representación deportiva

En una industria históricamente dominada por modelos tradicionales de representación, Pilar Torres y Axsa Narváez irrumpen con una visión clara y audaz: construir una agencia que entienda al talento no solo como figuras deportivas, sino como marcas culturales vivas . Así nace The SMB Agency , una firma latina, liderada por mujeres, que opera en la intersección entre el deporte profesional, la música, los medios y la estrategia de marca .

Con base en Miami, uno de los epicentros culturales más influyentes del continente, The SMB Agency se ha posicionado como una plataforma diseñada para perfiles de alto rendimiento que buscan proyección global, gestión estratégica y una narrativa alineada con su identidad cultural y objetivos profesionales.

A lo largo de su trayectoria, Torres y Narváez han colaborado con figuras de talla internacional en las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) como Julio Rodríguez, Vladimir Guerrero Jr., Juan Soto y José Iglesias, entre otros.

The SMB Agency integra posicionamiento mediático, proyección cultural y estrategia de marca, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Su enfoque trasciende el modelo clásico de representación para conectar al talento con espacios donde convergen deporte, música, entretenimiento y liderazgo creativo, construyendo influencia con sentido y propósito.

De atletas a referentes culturales

“Entendimos que los atletas ya no solo compiten en el campo, sino también en la cultura”, explican sus fundadoras. En una era donde el impacto de un deportista se extiende a la moda, la música, las conversaciones sociales y el consumo, The SMB Agency surge como respuesta a un vacío evidente en la industria: la falta de una representación que entienda contexto, cultura y narrativa.

The SMB Agency apuesta por construir legado. Su modelo se basa en traducir la identidad cultural del talento en oportunidades reales, alineando propósito, imagen y negocio.

Lo que distingue a The SMB Agency es su capacidad para crear ecosistemas de marca integrales. Su trabajo combina PR estratégico, social media y experiencias exclusivas, logrando que el talento y las marcas no solo sean visibles, sino relevantes, aspiracionales y coherentes en cada punto de contacto.

Esta proyección cultural se traduce en resultados tangibles: autoridad, credibilidad, acceso a mejores alianzas, cobertura mediática estratégica y crecimiento orgánico, elevando el valor percibido de cada marca o figura que representan.

Embed View this post on Instagram A post shared by SMB Agency (@thesmbagency)

Ser una agencia latina y liderada por mujeres en este sector no ha estado exento de retos. “El mayor desafío ha sido abrir espacios donde históricamente no se nos invitaba”, reconocen. No obstante, esa misma perspectiva se ha convertido en su mayor ventaja competitiva.

Su sensibilidad cultural les permite diseñar estrategias más humanas, auténticas y emocionalmente conectadas con una generación multicultural que exige narrativas reales, no genéricas.

Para Torres y Narváez, la conexión entre deporte y música es clave en la construcción de marca contemporánea. Ambos son lenguajes universales de identidad y emoción. La música amplifica el mensaje del atleta, lo humaniza y lo conecta con nuevas audiencias, facilitando una expansión global auténtica y orgánica.

De cara a los próximos años, The SMB Agency apunta a consolidarse como una agencia boutique internacional de PR, social media y luxury concierge, con experiencias propias, colaboraciones globales y una presencia sólida en los mundos cultural, deportivo y de lujo.

En paralelo, sus fundadoras imaginan una evolución clara en la representación del talento latino a nivel global: más estratégica, más respetada y más influyente. El talento latino ya es protagonista; el verdadero reto y la oportunidad está en comunicarlo con intención, estructura y visión a largo plazo.

Conozca más en su cuenta oficial de Instagram.