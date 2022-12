Cuba: Un 'sueño de asilo' frenado en Cancún, pero aún vivo  

deportado cubano documentos.jpg A la izquierda: Captura de reserva de alojamiento fuera de Cuba de Yehan Perdomo A la derecha: Documento que hace constar que Yehan Perdomo estudia en una universidad de Cuba Cortesía del entrevistado

Había salido de Cuba el 20 de octubre vía Varadero en un vuelo de Air Century. Para obtener ese pasaje sobrevalorado [3600 dólares], permutó la casa heredada de sus abuelos por un apartamento de menor precio y recibió “un vuelto”, es decir, un dinero extra. Lo juntó con lo que sus padres le pudieron proveer y se dirigió a su contacto para pedirle de favor que lo adelantara en la lista de compradores: “todo el mundo se quiere ir, por suerte mi contacto me lo vendió rápido”, dijo.

A pesar de las escalas, la misma noche que dejó atrás su país llegó a Managua, donde lo primero que lo sorprendió fue la abundancia de comida en comparación con Cuba. Sin embargo, hizo un chiste sobre Rosario Murillo y rápidamente entendió que había aterrizado en otra dictadura. “Me dijeron que no hablara mal de ella”, contó. Prosiguió su recorrido por tierra hasta que varios días más tarde alcanzó territorio mexicano. El camino, que incluyó Honduras, Guatemala, ríos y selva, coyotes, miedo al secuestro y a la muerte, lo llevó a la península de Yucatán. “Lo difícil de la travesía fueron esos dos países”, aseguró, pero, acotó: “no quería que me sacaran de Guatemala para regresar a Guatepeor (Cuba)”.

“En el aeropuerto de Cancún están cazando cubanos”

Ya en la península, irónicamente cerca de la isla de la que huía, la policía migratoria lo detuvo por inconsistencias en sus documentos y ahí empezó a cambiar su suerte. “Ingresé a México después de atravesar Centroamérica. Aclaro que lamento haber hecho este viaje pero la desesperación por la crisis económica, energética y alimentaria, también porque estoy en contra del sistema político que gobierna en mi país, no me dejó más opción que esa”, escribió en una carta a la agencia de la ONU para los refugiados (Acnur) en la que además adujo que un ciudadano mexicano (coyote) con la colaboración de un matrimonio cubano residente en Cancún, Quintana Roo, estafaron a un grupo de ocho ciudadanos cubanos incluido él.

“El abogado se llama Juan Luis Entebi Hernández y los cubanos se llaman Daimarelis y Joel. Su casa es el refugio, le cobran a cada cubano 4600 dólares por el amparo legal para viajar, documento falso. Así estafan a la gente, con ese amparo que el abogado hace prestando su nombre y firma”. Para Yehan, las autoridades migratorias mexicanas también podrían estar involucradas.

“Dejé la denuncia a la Interpol en el aeropuerto Internacional José Martí de La Habana el día de mi deportación porque el INM nunca procedió, ni les importó. A mi parecer el primero que no quiere cubanos en México es el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Nos tratan a los inmigrantes peor que a sus narcos”.

“Nos detuvo el 11 de noviembre el Instituto Nacional de Migraciones (INM)en el Aeropuerto Internacional de Cancún, nos trasladaron a la Estación Migratoria de Chetumal en Quintana Roo donde solicitamos asilo o refugio. Estuvimos detenidos siete días allí. Nos dijeron que si cooperábamos tal vez nos permitieran permanecer en territorio mexicano o retornar a la frontera de Guatemala. Pero teníamos miedo (...) además teníamos esperanza de salir de allí”.

¿Podrían ser deportados?

“Todo el mundo estaba nervioso. ¡Parece Ucrania eso!, me llegaron a apuntar con arma larga, están en guerra con los cubanos para deportarnos a todos (...) Me montaron en Chetumal en una guagua (bus) blanca chica. Nos quitaron las pertenencias y luego en Villahermosa nos montaron a una guagua grande de color negro. Noté que había demasiada comida para un viaje corto. Seguimos para Tijuana-Monterrey-DF. Ya yo sabía que esto era para deportarnos. Cuando vi que pasamos Puebla, supe que nos deportarían. Al llegar al DF se arma la gritería”, narró Yehan a DIARIO LAS AMÉRICAS. Estaba cerca el 20 de noviembre, detalló el joven, quien asegura conocer la historia de México. “Ese día es importante para la revolución mexicana. Yo cuando vi que estábamos por llegar al DF me metí en el baño y me quedé encerrado ahí”. Su idea, dijo, era apelar a que México también había luchado por salir de un ‘yugo’ como los cubanos ahora. Pidió hablar con la iglesia o con la prensa pero no logró nada. “Orale, para Cuba ya”, le dijeron.

“Soy cubano pero no comunista”, contestó. Tuvo que abrir la puerta y bajar de la guagua para posteriormente, con las esposas en los brazos, regresar a Cuba. “A los hombres los esposan por detrás y a las mujeres por delante. Éramos muchísimos cubanos, tantos que algunos no cupieron en el avión”. El 18 de noviembre, al mediodía, aterrizó en La Habana. “La terminal 3 parece un cementerio de aviones destruidos”. Calcula haber perdido 10 mil dólares intentando emigrar. Aún así, aseguró, su plan es volver a intentarlo pues ha recurrido a otras vías que no han sido fructíferas.

“También denuncié [por redes sociales] al gobierno de México y al INM por negarme el derecho al asilo o refugio. Nos sacaron engañados de la prisión de Chetumal en Quintana Roo. La Guardia Nacional y la Marina mexicana nos sacaron, hasta a personas mayores, a la fuerza, del ómnibus. Había personas con amparos judiciales de la Comisión Nacional de Refugiados (Conar) y pendientes a una audiencia y aún así los sacaron. A los únicos que dejaron allá en México fue a los menores, a la hermana de un muchacho que conocí no la deportaron, a él sí”.

El papel de Acnur

En su carta a Acnur, Yehan declaró que fue deportado con cientos de cubanos “de manera engañosa y con métodos represivos y algo violentos” por parte de efectivos de la Guardia Nacional y la Marina mexicana el día 18 de noviembre de 2022. “INM o el gobierno mexicano nos quiso dar como un escarmiento para que los cubanos no vayan a México. Estoy desesperado solicitando visas a un tercer país, no tiene que ser México, ni en América del norte ni Europa. Aquí mi situación es complicada, más que fui deportado y vendí todo. Tengo temor por mi futuro en Cuba”.

En Matanzas, la ciudad donde vive, sabían que se había ido, dijo. “Yo estaba trabajando como Técnico en el Laboratorio de Química Orgánica de la Universidad de Matanzas. Soy graduado de Técnico Medio en Química Industrial”. Ahora teme a represalias de la institución académica por aquella frase de Fidel Castro de que ‘las universidades son para los revolucionarios’. No obstante, al ver frustrado su plan migratorio, desde que fue deportado comenzó a estudiar en casa y el 17 de diciembre realizó el examen estatal de fin de carrera para certificarse. Yehan precisó a DLA: “no sé si lo apruebe. Lo perdí todo y estoy aquí (en Cuba). Lo que más me molesta es que el presidente de México habló de derecho al asilo por lo que sucedió con el expresidente de Perú”. Se pregunta, en cambio, por qué AMLO no actúa en los mismos términos con los cubanos.

Acnur le contestó sobre su caso que para hacer la solicitud de la condición de refugiado en México es necesario que la persona (él) se encuentre dentro del territorio mexicano o en algún punto de tránsito internacional como puertos marítimos, aeropuertos y puntos de internación terrestre. “Este es el único requisito para solicitar la protección internacional que brinda el asilo en México y en cualquier país”.

En México, aseguró Yehan, no le dieron esta opción. La organización lamentó la situación y explicó que en los países de origen de los aspirantes a refugio no tiene formas de apoyarles para el proceso de solicitud de refugio en México ni puede apoyarles con el traslado, eso deben hacerlo por su cuenta.

A pesar de lo sucedido le quedan esperanzas al Yehan que un día, el 20 de octubre, aplaudió al arribar al aeropuerto de Santo Domingo. “Fue emocionante cuando ese avión despegó como si hubiera escapado de la isla Alcatraz pero en el Caribe. Me siento como un fugitivo al que capturaron y devolvieron a un Gulag caribeño. Hago pública mi historia primero para que no estafen a más personas, segundo para que el gobierno mexicano no maltrate ni discrimine más a los cubanos. Tercero, para que se sepa que no me he graduado y, de contra que perdí la casa de mis abuelos, tampoco he podido, al menos, darle la satisfacción a mi madre como único hijo de entregarle el título. Mi esperanza es revertir el fracaso en un triunfo, pero mi sueño se vio truncado. Lo único que me queda, nada más que pueda, es irme de aquí”.