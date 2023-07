49 países se presentan en el Festival de Cine de Guanajuato

La ceremonia de inauguración del GIFF, el jueves 20 de julio a las 7:00 PM (hora local), contará con la destacada presencia del actor Arap Bethke, quien ha sido convocado para ser uno de los conductores. Arap no se dejará extrañar por sus fans durante esta noche especial del cine, desfilando por la alfombra roja.

“Estoy muy emocionado de unirme a la celebración del GIFF. Los festivales de cine son una gran oportunidad para ver buenas pelis y estar en contacto con otros artistas y creadores de nuestra industria. Estoy muy feliz de ser parte del crecimiento de este festival en Guanajuato”, expresó Bethke, elegido uno de Los 50 Más Bellos del 2023, según la revista People en Español.

El Festival Internacional de Cine Guanajuato se celebrará en León del 20 al 23 de julio, en San Miguel de Allende del 24 al 27, y en Irapuato del 28 al 31, donde presenta la riqueza fílmica y gran ambiente que caracteriza a este importante evento.

La cita exhibe 37 estrenos mundiales, 32 estrenos americanos, 21 estrenos latinoamericanos, y 53 estrenos mexicanos de una convocatoria que reunió 4.065 películas provenientes de 141 países.

Figuras como Luis Estrada, Joan Baez, Arcelia Ramírez y Tita Lombardo recibirán un cálido homenaje nacional en reconocimiento a sus carreras.

El GIFF también contará con una amplia oferta de conferencias y talleres. Se destaca el encuentro con cineastas que tendrá en San Miguel de Allende el legendario director de fotografía británico Stephen Goldblatt, fotógrafo de cintas como Closer, Lethal Weapon, The Cotton Club, Conspiracy o The Help.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por GIFF (@giffmx)

Trayectoria del festival

Siguiendo su tradición innovadora y de atención a las tecnologías de vanguardia, GIFF ofrece en su vigesimosexta edición un evento que marcará pauta a nivel nacional e internacional sobre la discusión de los efectos y amenazas que implica la presente revolución en inteligencia artificial. Este enfoque disruptivo en la tecnología que caracteriza al GIFF se ha visto de manifiesto en el uso permanente de la inteligencia artificial para la ejecución de todos los productos del Festival.

En esta ocasión se organizará el encuentro La inteligencia artificial como herramienta en el cine y el periodismo cinematográfico en San Miguel de Allende. En él críticos y periodistas de cine platicarán con un experto en inteligencia artificial. Juntos explorarán cuáles son las ventajas y desventajas —así como los riesgos— de usar a la IA como una herramienta de creación de contenidos tanto en la industria cinematográfica como en el periodismo y la crítica fílmica.

GIFF tiene el privilegio de poner bajo los reflectores al cine suizo en esta vigesimosexta edición. Esta nación centroeuropea se ha caracterizado no sólo por su peculiar composición política y lingüística, sino también por la defensa férrea de su neutralidad, lo cual le ha permitido ser un refugio para el arte y la cultura, que han florecido ahí de manera especial.

Fundado en 1998 por Sarah Hoch y Ernesto Herrera, el Festival Internacional de Cine Guanajuato se ha constituido a lo largo de este cuarto de siglo como un núcleo vital de formación que contribuye al éxito de los nuevos cineastas, actores, productores, guionistas y técnicos de nuestro país.

Desde entonces, la visión del Festival Internacional de Cine Guanajuato radica en la importancia de renovarse y aplicar estrategias novedosas. Tienen el compromiso de atender a nuevos públicos, adoptar nuevas tecnologías y tomar en cuenta todos los ámbitos envueltos por el universo cinematográfico.

A veinticinco seis de los primeros pasos su vigor se encuentra intacto, aunque la responsabilidad es mayor. Hoy más que nunca están enfocados en la creación de nuevas experiencias y en la generación de acciones que propicien el máximo potencial para la creación fílmica.

FUENTE: REDACCIÓN