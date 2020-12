4ta temporada de "The Crown" genera polémica en Inglaterra

Pero ¿qué aborda la nueva temporada creada por Peter Morgan y producida por el gigante Netflix?

La nueva temporada de The Crown toma como contexto la década de los años 80 y su trama gira en torno a tres mujeres muy diferentes, pero claves en la historia: el gobierno de la ministra conservadora Margaret Thatcher, la llegada de la joven Diana Spencer a la familia real y la relación que afronta la reina Isabel II con ambas mujeres y los medios británicos.

El gobierno de La Dama de Hierro y la corona

Parte del drama proyecta las tensiones entre la ministra Margaret Thatcher, también conocida como La Dama de Hierro, y la reina Isabel II. Incluso, en una de las escenas se muestra que funcionarios del Palacio de Buckingham y de Downing Street -residencia oficial y oficina de trabajo del primer ministro británico- se dirigen a un estación de tren para comprar una de las ediciones impresas de 1986 del The Sunday Times en la que se lee en primera página “La reina está consternada ante la ‘indiferencia’ de Thatcher”.

Según Andrew Neil, editor del periódico en aquel momento, dicho hecho nunca sucedió. “Son disparates”, afirmó. “Todas las primeras ediciones se entregan a ambos, tanto al palacio como a la residencia del primer ministro, por lo que esa escapada nocturna para comprar los periódicos es superflua", indicó Neil, de acuerdo a información publicada por The New York Times.

El exeditor de The Sunday Times también acotó que la escena inventada le había permitido al creador de The Crown, Peter Morgan, retratar a un Londres de miseria y pobreza en los años 80.

Por otra parte, en uno de los capítulos se muestra que Margaret Thatcher le pidió a la reina la disolución del parlamento, pero esto nunca sucedió en la vida real.

La llegada de Diana Spencer a la familia real

Para la cuarta temporada, Diana Spencer hace su entrada en la familia real británica para convertirse en la princesa Diana de Gales. La serie muestra cómo la joven de 19 años de edad se gana la aprobación de los integrantes de la monarquía, en especial la del príncipe Felipe, para contraer matrimonio con el príncipe y heredero de la corona, Carlos.

En las escenas de la cuarta temporada, Lady Di aparece como una adolescente ingenua y luego como una prometida solitaria, que mata el aburrimiento patinando en los pasillos del Palacio de Buckingham y tomando clases de ballet. Además, muestra a una princesa angustiada que afronta problemas de bulimia.

Mientras que el príncipe Carlos, de más de 30 años de edad, se ve presionado para encontrar esposa, hasta que finalmente acepta casarse con Diana, un matrimonio que aceptó aún estando enamorado de su novia de la juventud, Camila Parker, con quien le fue infiel a Diana durante años y quien es su actual esposa.

En el transcurrir de la relación, The Crown proyecta a un Carlos sensible e incomprendido que luego se convierte en un esposo frío e infiel, que reprocha la fragilidad de su joven esposa.

Dichas escenas han desatado polémica entre los medios de comunicación británicos: algunos periódicos y programas de televisión han afirmado que la serie tergiversa la turbulenta relación entre el príncipe Carlos y la princesa Diana. Asimismo, han surgido objeciones del trato desalmado de la reina Isabel II hacia Diana de Gales.

Algunos críticos, según The New York Times, aseveran que la imagen que muestra la seria de la reina es un retrato injusto.

Solicitud a Netflix

Más allá de los comentarios por parte de los críticos, medios de comunicación y exeditores , el ministerio de cultura británico dio a conocer su postura.

Recientemente el ministro de Cultura, Oliver Dowden, pidió a Netflix que deje claro que su exitosa serie The Crown es ficción para que el público no la confunda con la realidad.

"Es una maravillosa obra de ficción, pero como otras producciones televisivas, Netflix debería ser muy claro desde el principio que solo es eso y nada más", dijo Dowden al periódico Mail on Sunday. "Sin esto, me temo que una generación de espectadores que no vivió esos eventos puede confundir la ficción con la realidad", añadió.

Asimismo, el hermano de la princesa Diana de Gales, Charles Spencer, pidió un mensaje de advertencia al principio de cada episodio de The Crown.