5 Seconds of Summer reflexiona sobre el crecimiento y el perdón en "Old me"

El cuarto álbum de estudio de 5SOS y el primero en Interscope, está disponible para preorder de todos los clientes digitales. Aquellos que soliciten el preorder del álbum recibirán instantáneamente "Old Me" junto con los singles lanzados anteriormente "Easier", "Teeth" y "No Shame".

Repertorio

1. Red Desert2. No Shame3. Old Me4. Easier5. Teeth6. Wildflower7. Best Years8. Not In The Same Way9. Lover Of Mine10. Thin White Lies11. Lonely Heart12. High

A principios de este año, 5SOS anunció la etapa norteamericana de su próximo "No Shame 2020 Tour".

La banda pasará todo el año en la carretera presentando sus nuevas canciones.