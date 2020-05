Â¡A celebrar! Star Wars Day se conmemora el 4 de mayo

Gracias a la era de las redes sociales en la que vivimos, la frase pegó tanto que ahora hay eventos que celebran el día en todo el mundo.

Si estás suscrito a Disney Plus estás de suerte, ya que hoy podrás ver: Star Wars: The Rise Of Skywalker (4 de mayo). Las nueve películas de la saga Star Wars Skywalker estarán disponibles para ver en orden, reseñó el portal kicks1055.com.

La única que no podrás ver en Disney Plus será Solo: A Star Wars Story, que no estará disponible en Disney Plus hasta el 9 de julio, por lo que tendrás que consultar Netflix para disfrutarla.

Otras cosas relacionadas con Star Wars que puedes hacer para celebrar en casa es construir sets de LEGO de Star Wars; jugar un videojuego de Star Wars; qué tal hacer que los niños hagan una nave de Star Wars, o tal vez organizar una fiesta virtual de Star Wars usando Zoom o Aplicaciones de House Party.

Pero espera, ¿sabías que la celebración virtual se extenderá dos días? "May the 4th Be With You, and a Revenge of the 5th celebration".

Así que diviértete, disfruta el día y recuerda el poder del 4 de mayo.