Abogado de Jay-Z asegura que el rapero no tiene relación con Sean "Diddy" Combs

"Está molesto. Está molesto porque a alguien se le permita hacer esto, burlarse del sistema de esta manera. (...) Está molesto porque sus hijos y su familia tienen que lidiar con esto. Está molesto y debería estarlo", aseveró el abogado.

Una mujer, identificada como Jane Doe, acusó a Sean "Diddy" Combs de violarla cuando ella tenía 13 años. Sin embargo, la demanda fue modificada el 8 de diciembre para incluir a un segundo agresor: Jay-Z. En la querella, la presunta víctima asegura que el esposo de Beyoncé fue el primero en transgredirla y posteriormente Puff Daddy; mientras que en la habitación había una mujer famosa observando el hecho, pero no ha sido hasta los momentos identificada.

Ante la acusación, Jay-Z desmintió los hechos, acusó al abogado Tony Buzbee de chantaje e instó a presentar una demanda penal y no civil.

Durante la conferencia de prensa, Spiro también aseguró que Jay-Z no mantiene ningún tipo de vínculo con Sean "Diddy" Combs, alegando que si bien en la industria han tenido momentos en los que han coincidido, no son amigos ni tienen algún tipo de sociedad.

“El señor Carter no tiene nada que ver con el caso del señor Combs ni con el señor Combs. Se conocían profesionalmente desde hacía varios años. Como en todas las profesiones, la gente se conoce. En los premios musicales, se apoyan mutuamente”.

“No existe una relación más estrecha entre ninguno de ellos”, añadió en referencia a Carter y Combs.

Asimismo, señaló que el rapero no tiene conocimiento sobre el caso que las autoridades tienen contra Combs. “Eso también es una ficción. Es todo lo que hay. Él no sabe nada sobre los cargos o acusaciones contra [Combs]. No tiene nada que ver con ese caso”.

¿Inconsistencias?

Desde que trascendió la demanda, la prensa ha alegado que existen inconsistencias en el relato de la presunta víctima.

Según reseñó NBC, la mujer aseguró que su padre la buscó luego de la agresión, pero que ella no lo recordaba. También dijo que había hablado con el cantante y productor Benji Madden en la fiesta; sin embargo, la estrella negó haber estado en Nueva York para la fecha.

Ante esto, el propio abogado Tony Buzbee reconoció que la mujer ha tenido errores en el relato, pero insistió en que la agresión sucedió.

“Nuestra clienta sigue firmemente convencida de que lo que ha dicho es cierto, según su memoria. Seguiremos examinando sus afirmaciones y recopilando datos que corroboren lo que haya. Como la hemos interrogado intensamente, incluso ha aceptado someterse a un polígrafo. Nunca antes había tenido un cliente que sugiriera eso”, dijo Buzbee el 13 de diciembre a NBC News.

"Siempre hacemos todo lo posible para verificar cada reclamo realizado, tal como lo hicimos en este caso. Esto ha sido extremadamente angustiante para ella, hasta el punto de que ha sufrido convulsiones y ha tenido que buscar tratamiento médico debido al estrés”.

Desestimar la demanda

Jay-Z envió una declaración a la revista People en la que señala que una investigación evidenció que la denuncia es falsa.

"El informe de investigación de hoy demuestra que este 'abogado' Buzbee presentó una denuncia falsa contra mí en busca de dinero y fama. Este incidente no ocurrió y, sin embargo, lo presentó en el tribunal y redobló sus esfuerzos en la prensa. La verdadera justicia está llegando", reseñó el portal.

Por su parte, Alex Spiro ha solicitado que se desestime la demanda. "Solicitamos al Tribunal que desestime este caso frívolo hoy y que aborde la cuestión de la disciplina adicional para el Sr. Buzbee y todos los abogados que presentaron la denuncia”.

Hasta los momentos, las autoridades no se han pronunciado al respecto.