Abogados de Harry dicen que Inglaterra debe brindarle seguridad

Durante una audiencia, los abogados de Harry manifestaron que debería permitirse presentar el caso sobre la decisión del Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y las Figuras Públicas (REVEC) por sus siglas en inglés), que establece que las personas no deben pagar por su seguridad.

Según indicaron los especialistas, el Ministerio argumentó que las personas con dinero no deben comprar la protección de la policía, un cuerpo de seguridad armado y con una capacitación especializada. No obstante, los representantes del príncipe Harry indicaron que la decisión de la justicia británica no concuerda con la Ley de Policía de 1996, la cual permite que el jefe del ente brinde servicios policiales especiales sujetos a pago.

Shaheed Fatima KC, una de las abogadas de Harry, dijo: "el REVEC no acepta el pago de la seguridad de protección porque es algo que es contrario al interés público y socava la confianza del público en el Servicio de Policía Metropolitana; sin embargo, es algo contrario al hecho de que el parlamento había permitido expresamente el pago de tales servicios”.

Agregó que el REVEC no estableció bases de principios o racional para identificar cuáles personas dentro de la corte no tienen permitido pagar de manera privada seguridad y otros servicios particulares.

"El REVEC había excedido su autoridad, su poder, porque no tiene el poder para tomar esta decisión en primer lugar”, señaló la jurista.

Matthew Butt, oficial de la policía metropolitana, aseveró que la vigilancia especializada expone a sus agentes a riegos únicos y el REVEC decidía qué era de interés público.

“No puede ser correcto que se espere que los oficiales se expongan a ese nivel de riesgo no por el interés público sino porque el cuerpo policial ha sido compensado financieramente. Eso solo puede justificarse con el interés público”, declaró.

El príncipe Harry aseveró que la decisión fue ilegal y poco razonable, y que en ningún momento se le permitió declarar al respecto.

FUENTE: REDACCIÓN