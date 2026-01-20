martes 20  de  enero 2026
POLÉMICA

Abogados de Julio Iglesias piden archivar denuncias por agresión sexual

La moción solicita detener la investigación preprocesal de manera inmediata alegando que el proceso genera un grave daño reputacional al artista de 82 años

El cantante español Julio Iglesias durante una conferencia de prensa de promoción del álbum México en la Ciudad de México, el 23 de septiembre de 2015. &nbsp;

El cantante español Julio Iglesias durante una conferencia de prensa de promoción del álbum "México" en la Ciudad de México, el 23 de septiembre de 2015.

 

AFP/Ronaldo Schmidt
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La representación legal de Julio Iglesias ha solicitado que se archive la denuncia presentada en Madrid por dos exempleadas que lo acusan de presuntos delitos sexuales. El abogado defensor José Antonio Choclán remitió un escrito a la Fiscalía de la Audiencia Nacional en el que sostiene que la justicia española carece de jurisdicción para tramitar este asunto.

En el documento se solicita detener la investigación preprocesal de manera inmediata alegando que el proceso actual genera un grave daño reputacional al artista de 82 años, reportó Univision.

Lee además
El cantante español Julio Iglesias durante una conferencia de prensa de promoción del álbum México en la Ciudad de México, el 23 de septiembre de 2015.  
RESUMEN

En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más
El cantante español Julio Iglesias durante una conferencia de prensa de promoción del álbum México en la Ciudad de México, el 23 de septiembre de 2015.  
MÚSICA

Julio Iglesias responde a acusaciones de abuso sexual: "Son absolutamente falsas"

El argumento central de la defensa descansa en la territorialidad de los supuestos hechos denunciados. El abogado que los presuntos abusos habrían ocurrido en el año dos mil veintiuno en las residencias que el intérprete posee en la República Dominicana y en las Bahamas.

Asegura que estos delitos deben perseguirse exclusivamente en el "lugar de comisión" y solo de forma excepcional podrían ser juzgados en España. El equipo legal también destaca que las denunciantes no son españolas ni mantienen su residencia habitual en territorio nacional, por lo que rechazan que los tribunales madrileños actúen como una jurisdicción universal.

El caso

Las denuncias presentadas por las dos ex trabajadoras incluyen testimonios de vejaciones y acoso sexual donde se señala que el cantante abusaba de su posición de poder frente a empleadas jóvenes en situación precaria.

De acuerdo a la investigación llevada a cabo por el medio español elDiario.es junto a Univision Noticias, una de las mujeres ha descrito incluso episodios de agresiones sexuales no consentidas.

Estos testimonios cuentan con el apoyo de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Women’s Link, entidades que justifican la presentación de la demanda en España debido a que su marco legal resulta más favorable y garantista para las víctimas que las normativas de los países donde se sitúan los hechos.

En la actualidad el caso se encuentra en una etapa de diligencias preliminares ante la instancia especializada en asuntos sensibles de la capital española.

La justicia ha otorgado recientemente el estatuto de testigos protegidos a ambas denunciantes con el fin de garantizar su seguridad durante el proceso. A pesar del intento de la defensa de cerrar la causa de manera prematura, las autoridades judiciales tienen previsto escuchar el testimonio de las mujeres próximamente para determinar si existen fundamentos suficientes para continuar con el procedimiento penal en España.

Temas
Te puede interesar

Julio Iglesias prepara defensa tras denuncias de acoso y abuso sexual

Confirman que exempleadas de Julio Iglesias declararán ante fiscalía española

Aseguran que George Soros está detrás de las denuncias contra Julio Iglesias

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald J. Trump junto a miembros de su gabinete de gobierno.
EEUU

Washington opta por presión contra La Habana; China y Rusia mantienen frialdad tras operativo en Venezuela

 Ahmad Jihad Bojeh, de 29 años, es señalado por la autoridades como el responsable de un riple asesinato en Florida
CRIMEN

Detienen a presunto autor de triple asesinato de turistas en Florida: "Un acto despiadado y sin motivo"

El nuevo entrenador de Miami comenzó su camino en la liga en los Pittsburgh Steelers a los que llegó en 2006 como asistente defensivo
NFL

Los Dolphins de Miami contratan al entrenador Jeff Hafley

El Ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, Raúl Castro (C), su hermano y el dictador cubano Fidel Castro (der) y el Comandante cubano Juan Almeida (izq). video
Opinión

La venganza de Raúl Castro

Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador capturado Nicolás Maduro.
Bajo la lupa

EEUU vincula a hijo de Maduro con disidencias de las FARC para coordinar rutas del narcotráfico

Te puede interesar

Fotomontaje del presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el jefe de la Reserva Federal o Banco Central, Jerome Powell.
ACTUALIDAD

Presidente de la Reserva Federal citado ante la Corte Suprema de EEUU

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El empresario republicano Tony Díaz anuncia su campaña por el escaño estatal del Distrito 113.
EN REBELDÍA

Florida: Abren oficina paralela para representar al Distrito 113 ante la inacción de DeSantis

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. 
GOBIERNO

Un EEUU fuerte beneficia al mundo, dice presidente de la Cámara de Representes

Esta foto, publicada el 7 de enero de 2025 por la familia González López, muestra al presidente Edmundo González Urrutia (der.) posando con su familia (izq.): su hija Mariana González López, su esposa Mercedes López y su yerno Rafael Tudares antes de su secuestro
DDHH

Edmundo González denuncia extorsiones y vicios en el juicio a su yerno y preso político Rafael Tudares

El veterano Jimmy Butler (número 10), de los Warriors de Golden State, sale ayudado de la cancha tras sufrir una lesión, el 19 de enero de 2026.
DEPORTES

Exfigura del Heat, Jimmy Butler, se pierde el resto de la temporada