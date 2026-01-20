Abogados de Julio Iglesias piden archivar denuncias por agresión sexual

El cantante español Julio Iglesias durante una conferencia de prensa de promoción del álbum "México" en la Ciudad de México, el 23 de septiembre de 2015.

MIAMI.- La representación legal de Julio Iglesias ha solicitado que se archive la denuncia presentada en Madrid por dos exempleadas que lo acusan de presuntos delitos sexuales. El abogado defensor José Antonio Choclán remitió un escrito a la Fiscalía de la Audiencia Nacional en el que sostiene que la justicia española carece de jurisdicción para tramitar este asunto.

En el documento se solicita detener la investigación preprocesal de manera inmediata alegando que el proceso actual genera un grave daño reputacional al artista de 82 años, reportó Univision.

El argumento central de la defensa descansa en la territorialidad de los supuestos hechos denunciados. El abogado que los presuntos abusos habrían ocurrido en el año dos mil veintiuno en las residencias que el intérprete posee en la República Dominicana y en las Bahamas.

Asegura que estos delitos deben perseguirse exclusivamente en el "lugar de comisión" y solo de forma excepcional podrían ser juzgados en España. El equipo legal también destaca que las denunciantes no son españolas ni mantienen su residencia habitual en territorio nacional, por lo que rechazan que los tribunales madrileños actúen como una jurisdicción universal.

El caso

Las denuncias presentadas por las dos ex trabajadoras incluyen testimonios de vejaciones y acoso sexual donde se señala que el cantante abusaba de su posición de poder frente a empleadas jóvenes en situación precaria.

De acuerdo a la investigación llevada a cabo por el medio español elDiario.es junto a Univision Noticias, una de las mujeres ha descrito incluso episodios de agresiones sexuales no consentidas.

Estos testimonios cuentan con el apoyo de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Women’s Link, entidades que justifican la presentación de la demanda en España debido a que su marco legal resulta más favorable y garantista para las víctimas que las normativas de los países donde se sitúan los hechos.

En la actualidad el caso se encuentra en una etapa de diligencias preliminares ante la instancia especializada en asuntos sensibles de la capital española.

La justicia ha otorgado recientemente el estatuto de testigos protegidos a ambas denunciantes con el fin de garantizar su seguridad durante el proceso. A pesar del intento de la defensa de cerrar la causa de manera prematura, las autoridades judiciales tienen previsto escuchar el testimonio de las mujeres próximamente para determinar si existen fundamentos suficientes para continuar con el procedimiento penal en España.