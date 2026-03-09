Arrestan a mujer por disparar a mansión de Rihanna en Beverly Hills

La cantante y actriz barbadense Rihanna llega a la Gala del Met 2025 en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en Nueva York

MIAMI.- Una mujer fue arrestada tras presuntamente disparar múltiples tiros en la mansión de Rihanna en Beverly Hills , California, uno de los cuales atravesó la pared. Una sospechosa fue localizada y detenida sin incidentes, y se recuperó un arma, reportó un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

Agregó que los agentes respondieron a un reporte de disparos en la residencia de la cantante alrededor de la 1:15 p. m., hora local, del domingo.

No se reportaron heridos, declaró el representante del LAPD. "Esta es una investigación activa de la División de Homicidios por Robo del LAPD".

El periódico Los Angeles Times fue el primero en informar que una mujer de 30 años, cuya identidad no se ha hecho pública, fue arrestada.

Detalles del caso

De acuerdo a la revista People, la cantante y empresaria vive en la casa con su pareja, el rapero A$AP Rocky, y sus tres hijos, RZA, Riot y Rocki. Una fuente afirma que Rihanna se encontraba en casa en el momento del incidente, pero no está claro si había alguien más en la casa en ese momento.

Aseguraron que la dueña de Fenty Beauty se encuentra bien.

En el audio de la radio del LAPD, obtenido por Los Angeles Times, se escucha a los socorristas decir que se dispararon aproximadamente 10 tiros contra la residencia desde un vehículo al otro lado de la calle. El vehículo huyó luego hacia el sur por Coldwater Canyon Drive.