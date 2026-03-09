lunes 9  de  marzo 2026
El diseñador Matthieu Blazy prepara segunda colección para Chanel

Tras una aplaudida colección de Dior, las miradas se centran en otra marca emblemática francesa, Chanel, cuyo desfile está previsto este lunes

El diseñador de moda francés Matthieu Blazy llega para asistir a la Gala BoF 500 en el Hotel Shangri-La en París, al margen de la Semana de la Moda de París Primavera-Verano 2025, el 28 de septiembre de 2024. &nbsp; &nbsp;

AFP/Geoffroy Van Der Hasselt

 

 

AFP/Geoffroy Van Der Hasselt

PARÍS.- Después de un segundo desfile de Jonathan Anderson para Dior celebrado con éxito, es turno de Matthieu Blazy, en Chanel, de superar la etapa del segundo show este lunes en la Semana de la Moda de París, donde la colección del franco-belga es una de las más esperadas.

Anderson deslumbró el martes pasado, en el segundo día de la Fashion Week parisina dedicada a la moda femenina otoño/invierno 2026-27, con sus propuestas florales para Dior en un desfile en el jardín de las Tullerías.

La modelo estadounidense Abby Champion presenta una creación de Elie Saab para el desfile de la colección prêt-à-porter femenina otoño/invierno 2026-2027, en el marco de la Semana de la Moda de París, el 7 de marzo de 2026. 
Elie Saab deslumbra en la Semana de la Moda de París
Mariaca Semprún en homenaje a Rocío Dúrcal. 
Mariaca Semprún le canta a Rocío Dúrcal en homenaje en Miami

Tras esta segunda colección femenina aplaudida del exdirector artístico de Loewe, todas las miradas se centran en otra marca emblemática francesa, Chanel, cuyo desfile está previsto este lunes a las 18:00 GMT en el Grand Palais, como es habitual.

"Magistral"

"Audaz, soberbia y curiosamente atrevida", dijo FashionNetwork sobre la primera colección que presentó en octubre Blazy, recién llegado de Bottega Veneta. Su línea de alta costura, a finales de enero, fue calificada de "magistral" por la revista Madame Figaro.

Para Jeanne Le Bault, redactora jefa de moda de la revista Marie-Claire, "hubo una verdadera continuidad entre el primer desfile de prêt-à-porter femenino y la alta costura".

Blazy propone "piezas espectaculares que son casi de alta costura y que siguen siendo muy fieles al relato de la casa", dice por su parte Pierre Groppo, redactor jefe de moda y lifestyle de Vanity Fair France.

Según el periodista, lo más interesante de su primer desfile, en octubre, fue "la camisa sacada del vestuario masculino, el trabajo de los materiales, los volúmenes, la idea del movimiento...".

Este lunes, la uruguaya Gabriela Hearst también traerá su nueva colección a París. Los diseños de esta estilista, exdiseñadora de Chloé, están basados en el concepto del lujo sustentable y a menudo los tejidos están hechos con materiales sobrantes de temporadas anteriores.

FUENTE: AFP

