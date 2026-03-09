Lady Gaga revela detalles de boda con Michael Polansky

MIAMI.- Lady Gaga da una actualización sobre la fecha de su boda junto a su prometido Michael Polansky. Durante una transmisión en vivo de Bruno Mars en iHeart Radio, Romantic Radio, la cantante y actriz reveló que la celebración ocurrirá "muy pronto".

"Hola, Bruno. Mi prometido y yo hemos estado viajando todo el año, pero nos muy casamos pronto. Esperábamos que pudieras elegir una canción especial para nosotros", dijo Gaga en el mensaje de voz que se escuchó durante el programa. "

"Conozco esa voz. Es mi querida amiga Lady Gaga", respondió Mars con una sonrisa.

El músico le recomendó a su colaboradora y amiga su nueva canción, Risk It All, si buscaba dedicarle un tema a su futuro esposo. Luego procedió a cantarla para ambos.

"Good romance"

La pareja fue fotografiada por primera vez besándose en una fiesta de Nochevieja de 2020 en Las Vegas, y anunciaron públicamente su relación poco después del Super Bowl de 2020 en Miami.

De acuerdo a la revista People, Polansky pasó la cuarentena del COVID-19 con Gaga en su casa de Malibú. Tras estrechar lazos, el emprendedor tecnológico, inversor y filántropo se convirtió rápidamente en una parte importante de la vida de Gaga.

"Mis perros y el hombre que amo son mi vida", declaró a The Hollywood Reporter en noviembre de 2021.

La ganadora de múltiples Grammy confirmó su compromiso con Polansky en julio de 2024 al presentarlo como su "prometido" durante una conversación con el primer ministro francés Gabriel Attal en los Juegos Olímpicos de París.

Polansky colaboró con Gaga en su álbum de 2025, MAYHEM, donde coprodujo y coescribió varias canciones.