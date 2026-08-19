miércoles 19  de  agosto 2026
POLÉMICA

Abu Dabi cancela conciertos de Shakira y Christina Aguilera por conflictos bélicos

El país del Golfo afirma haber sido blanco de más de 3.000 misiles y drones, que alcanzaron algunas infraestructuras, aunque la mayoría fueron interceptados

Christina Aguilera interpreta su respuesta al clásico El rey, de José Alfredo Jiménez, con su potente ranchera La reina en la ceremonia de los Latin Billboard 2022 desde el Watsco Center de Miami. Aguilera y Bad Bunny serán galardonados por los&nbsp; Premios GLAAD 2023.

Christina Aguilera interpreta su respuesta al clásico El rey, de José Alfredo Jiménez, con su potente ranchera La reina en la ceremonia de los Latin Billboard 2022 desde el Watsco Center de Miami. Aguilera y Bad Bunny serán galardonados por los  Premios GLAAD 2023.

AFP/Jason Koerner

DUBÁI.- Los organizadores de dos festivales en Abu Dabi, en los que estaba previsto que actuaran las estrellas colombiana Shakira y la estadounidense Christina Aguilera, anunciaron su cancelación en un momento en que el emirato sufre los embates de la guerra en Oriente Medio.

Emiratos Árabes Unidos sigue siendo el principal objetivo de las represalias de Teherán desde el inicio de la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán el 28 de febrero.

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El país del Golfo afirma haber sido blanco de más de 3.000 misiles y drones, que alcanzaron algunas infraestructuras, aunque la mayoría fueron interceptados.

Aunque el ritmo de los ataques disminuyó considerablemente en los últimos meses, el Ministerio de Defensa anunció el martes que Irán había lanzado dos misiles balísticos dirigidos contra "la navegación marítima", que finalmente cayeron al mar.

Los organizadores del festival Offlimits, donde Shakira tenía previsto actuar el 21 de noviembre, anunciaron su cancelación el martes mediante un comunicado, en el que prometieron reembolsar el precio de las entradas.

"Esperamos reorganizar Offlimits en 2027", escribieron, sin precisar el motivo de la cancelación de la edición de 2026.

Seguridad y tráfico aéreo

La plataforma Ticketmaster, que comercializaba las entradas para el concierto de Christina Aguilera, previsto para el 25 de septiembre, también anunció su cancelación, sin fijar una nueva fecha, informaron medios emiratíes.

Ambos eventos ya habían sido aplazados debido al impacto de la guerra en la situación de seguridad y en el tráfico aéreo.

El festival Offlimits estaba inicialmente previsto en Abu Dabi para el 4 de abril, mientras que el concierto de Christina Aguilera debía celebrarse el 24 de abril.

Desde el inicio del conflicto, las represalias de Teherán en el Golfo sacuden la imagen de estabilidad que las monarquías petroleras de la región llevan años tratando de proyectar.

Las autoridades tienen dificultades para reactivar las actividades culturales y turísticas, pilares de sus economías.

FUENTE: AFP

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