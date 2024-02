Academia anuncia las actuaciones musicales de los Óscar

El nominado a mejor actor de reparto interpretará la balada I'm Just Ken, escrita por Mark Ronson y Andrew Wyatt. Por su parte, Billie y su hermano Finneas tocarán la introspectiva What Was I Made For?.

La pieza de Eilish se alzó con dos Grammys, lo que la hace posicionarse como la favorita de la noche.

No obstante, la interpretación de Gosling se ganó el corazón de sus seguidores y de los fanáticos del filme, posicionándola en la lista Billboard Hot 100.

Otras presentaciones

Igualmente, se anunció que Scott George y Osage Singers tocarán Wahzhazhe (A Song for My People) de la película Los asesinos de la luna.

La lista de presentaciones musicales queda completada con la participación de Jon Batiste interpretando It Never Went Away del documental American Symphony, y Becky G que cantará The Fire Inside, compuesta por Diane Warren para Flamin' Hot.

Los premios de la Academia se llevarán a cabo el 10 de marzo y serán transmitidos en vivo por ABC a las 7:00 p.m..

Jimmy Kimmel será por cuarta vez el anfitrión de la ceremonia, la cual tendrá lugar en el Dolby Theatre at Ovation Hollywood.